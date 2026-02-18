Рус
Читати російською
США не готові тиснути на РФ: тривожний сценарій закінчення війни в Україні

Олексій Тесля
18 лютого 2026, 16:32
174
Переходити до режиму реального жорсткого тиску на Росію Сполучені Штати поки не готові, вважає Ігор Рейтерович.
Розкрито ймовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Важливе із заяв Рейтерович:

  • Позиція США навряд чи зміниться, вона залишиться колишньою
  • США переходять до політики перекладання відповідальності на Європу

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що навряд чи варто очікувати зміни позиції США щодо сценарію завершення війни в Україні.

"Не думаю, що позиція США зараз зміниться. Вона залишиться приблизно такою, як її озвучив Рубіо: ми працюємо, ми намагаємося, сподіваємося на результат. Але переходити до режиму реального жорсткого тиску на Росію Сполучені Штати поки не готові", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що в структурі управління НАТО в Європі американці зберегли ключовий контроль, який стосується сил стратегічного стримування, тобто ядерної зброї.

На його думку, можна говорити про те, що США переходять до політики перекладання відповідальності на Європу за перспективи врегулювання війни в Україні.

"Подібна логіка застосовувалася і в Афганістані, тобто поступова передача функцій місцевим силам при збереженні стратегічного контролю з боку США. У випадку з Європою це можна умовно назвати "європеїзацією". Європейцям пропонують брати на себе більше відповідальності, більше витрат і більше операційних функцій. Але глобальний контроль, безумовно, залишиться за американцями", - додав Рейтерович.

/ Інфографіка: Главред

Переговори буксують: погляд експерта

Політолог Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США залишаються скоріше формальністю і не призводять до конкретних результатів. За його оцінкою, просування вперед гальмують вузький формат переговорів і недостатньо високий рівень учасників.

Аналітик вважає, що реальні зрушення можливі лише за збігу низки умов: ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і появи готовності до взаємних поступок. До цього, прогнозує він, серйозного прогресу чекати не варто - принаймні, до весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
