Актриса-путіністка з "Інтернів" вразила своїм худорлявим виглядом: схудла на 20 кг

Олена Кюпелі
18 лютого 2026, 18:53оновлено 18 лютого, 19:35
107
Пермякова стала зовсім не схожа на себе.
Пермякова схудла на 20 кілограмів
Пермякова схудла на 20 кілограмів / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Що сталося зі Світланою Пермяковою
  • Як вона зараз виглядає

Зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка зіграла роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, вразила своїм зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну і назвала українців фашистами, опублікувала свіжі знімки, на яких виглядає зовсім не так, як раніше. Вона стала абсолютно невпізнанною через свою худорлявість.

відео дня
Пермякова змінилася до невпізнання
Пермякова змінилася до невпізнання / Фото Стархіт

"Ранок. Сонце. Кава. І я — без макіяжу, справжня, жива, щаслива. Сьогодні гастролі в Череповці... і сьогодні мені 54. Люблю кожну свою зморшку — в них мої ролі, дороги, сміх, сльози і життя. Дякую всім за привітання, за тепло, за любов — ви робите мої дні по-справжньому світлими", — написала Пермякова.

Пермякова змінилася до невпізнання
Пермякова змінилася до невпізнання / Фото Стархіт

Пермякова за півроку схудла на 22 кілограми! "У мене є помічник у схудненні, називаю його так. Я дуже довго думала, дивилася, які є побічні ефекти, чи потрібно мені це. Але у мене були всі показання: велика вага і вже переддіабетичний стан. Всім кажу, це тільки з дозволу ендокринолога і лікаря. Я відразу сказала, що мені не треба ставати Дюймовочкою. Мене люди знають і люблять саме в тому вигляді. Тому я дуже обережна", - додала вона, натякаючи на уколи для схуднення.

Про особу: Світлана Пермякова

Світлана Пермякова - російська актриса театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, учасниця команди КВН "Парма" (Пермський край), діджей радіостанції "Піонер FM".

У жовтні 2017 року внесена до бази даних Миротворець за свідоме порушення державного кордону України, незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму.

Пермякова підтримала вторгнення РФ в Україну. У травні 2023 року у ВК-групі "Донбас зараз" з'явився відео-звіт від Світлани про зібрану допомогу для військовослужбовців і біженців, які перебувають у пункті тимчасового розміщення в Харцизьку: "Знаєте, краще маленька, але конкретна допомога нашим бійцям, хлопцям, які в Україні воюють з нацистами. Допомогти мирним жителям, допомогти бійцям, допомогти тим, хто потребує. Ось цю маленьку конкретну допомогу ми з нашими артистами і намагаємося надати. З миру по нитці, а нужденному — величезна сорочка".

новини шоу бізнесу
