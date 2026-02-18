Актриса-путіністка з "Інтернів" вразила своїм худорлявим виглядом: схудла на 20 кг

Пермякова стала зовсім не схожа на себе.

Пермякова схудла на 20 кілограмів / Колаж Главред, фото Стархіт

Зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка зіграла роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистиним, вразила своїм зовнішнім виглядом.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну і назвала українців фашистами, опублікувала свіжі знімки, на яких виглядає зовсім не так, як раніше. Вона стала абсолютно невпізнанною через свою худорлявість.

Пермякова змінилася до невпізнання / Фото Стархіт

"Ранок. Сонце. Кава. І я — без макіяжу, справжня, жива, щаслива. Сьогодні гастролі в Череповці... і сьогодні мені 54. Люблю кожну свою зморшку — в них мої ролі, дороги, сміх, сльози і життя. Дякую всім за привітання, за тепло, за любов — ви робите мої дні по-справжньому світлими", — написала Пермякова.

Пермякова змінилася до невпізнання / Фото Стархіт

Пермякова за півроку схудла на 22 кілограми! "У мене є помічник у схудненні, називаю його так. Я дуже довго думала, дивилася, які є побічні ефекти, чи потрібно мені це. Але у мене були всі показання: велика вага і вже переддіабетичний стан. Всім кажу, це тільки з дозволу ендокринолога і лікаря. Я відразу сказала, що мені не треба ставати Дюймовочкою. Мене люди знають і люблять саме в тому вигляді. Тому я дуже обережна", - додала вона, натякаючи на уколи для схуднення.

Про особу: Світлана Пермякова Світлана Пермякова - російська актриса театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, учасниця команди КВН "Парма" (Пермський край), діджей радіостанції "Піонер FM". У жовтні 2017 року внесена до бази даних Миротворець за свідоме порушення державного кордону України, незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму. Пермякова підтримала вторгнення РФ в Україну. У травні 2023 року у ВК-групі "Донбас зараз" з'явився відео-звіт від Світлани про зібрану допомогу для військовослужбовців і біженців, які перебувають у пункті тимчасового розміщення в Харцизьку: "Знаєте, краще маленька, але конкретна допомога нашим бійцям, хлопцям, які в Україні воюють з нацистами. Допомогти мирним жителям, допомогти бійцям, допомогти тим, хто потребує. Ось цю маленьку конкретну допомогу ми з нашими артистами і намагаємося надати. З миру по нитці, а нужденному — величезна сорочка".

