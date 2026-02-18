Рус
Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

Юрій Берендій
18 лютого 2026, 15:48оновлено 18 лютого, 16:31
Угорщина та Словаччина заявили про можливе припинення постачання дизельного палива й електроенергії до України.
Угорщина та Словаччина погрожують Україні припиненням поставок дизельного палива та електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Угорщина припинила постачання дизпалива до України
  • Фіцо пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії
  • Причина таких дій з боку сусідів України - російський удар по нафтопроводу "Дружба" та відступність постачання нафти з РФ до Угорщини та Словаччини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив можливим припиненням експорту електроенергії до України. Про це повідомляють видання Index, Dennik N та Aktuality.sk.

За інформацією Index, під час засідання уряду в середу Сійярто доповів про ситуацію з постачанням нафти після припинення транзиту через нафтопровід "Дружба". Він зазначив, що транспортування досі не відновлене, нібито через рішення української сторони, і назвав це політичним кроком.

"Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", - сказав Сійярто.

нефтепровод
Нафтопровід "Дружба" / Інфографіка: Главред

Міністр також повідомив, що Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких вистачить приблизно на 96 днів, тож у короткостроковій перспективі підстав для занепокоєння немає. Окрім цього, він заявив, що угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які планують доставити до країни морем через Хорватію.

У свою чергу прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у політичних маніпуляціях після тимчасового припинення транспортування нафти через нафтопровід "Дружба". За його словами, такі дії спричинили для Словаччини додаткові витрати та змусили країну вдатися до використання державних резервів.

Як повідомляє видання Dennik N, після засідання уряду Фіцо зазначив, що наразі неможливо встановити відповідального за зупинку поставок, оскільки Україна та Росія перекладають провину одна на одну. Він додав, що за його даними пошкоджену ділянку трубопроводу вже відремонтовано, тож із технічної точки зору постачання можна відновити.

Словаччина також розглядає можливість використання альтернативного маршруту через нафтопровід Adria з Хорватії. Водночас прем’єр зауважив, що цей варіант передбачає вищі транзитні платежі, а його пропускна спроможність поки не перевірена. Пізніше він додав, що повне припинення транзиту через рішення української сторони може призвести до зростання вартості самої нафти та витрат на її транспортування.

"Якщо президент Зеленський остаточно припинить потік нафти через територію України, ми платитимемо більше за цей товар, ми платитимемо більше за тарифні збори лише тому, що президент Зеленський грає тут у якісь ігри", – сказав Фіцо.

Також, як зазначає видання Aktuality.sk, Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію до України на фоні російських ударів по об'єктах енергетики.

"Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії", - сказав Роберт Фіцо.

Як погрози та дії Угорщини і Словаччини вплинуть на Україну - думка експерта

Через можливе припинення постачань з Угорщини та Словаччини хвилюватися не варто, адже їхня частка становить до 10% ринку, і Україна вже неодноразово обходилася без цих обсягів. Востаннє така ситуація виникала восени минулого року, і тоді це не спричинило серйозних наслідків, оскільки є можливості для заміщення. Про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у Facebook.

"А от Орбану буде непереливки, треба стратегічні запаси нафти використовувати, а паралельно возити російську нафту морем і качати її через Хорватію (яка наче погодилась, хоча й заявила про неприпустимість російського нафтового імпорту. Які пацифісти!). Це буде довго і дорого", - іронізує він.

Куюн також зауважив, що протягом тривалого часу Орбан заявляв про неможливість диверсифікації постачань, однак у кризовий момент звернувся до Хорватії з проханням допомогти з транспортуванням. Він висловив сподівання, що угорське суспільство зробить висновки, адже замість скорочення залежності від російської нафти її закупівлі лише зростали.

"І що найбільш епічне – російські друзі (Орбана і Фіцо, - ред.) самі зупинили цей потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах наприкінці січня. Чекаємо правильного голосування на угорських виборах у квітні!", - резюмує він.

Що цьому передувало

27 січня російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині. Згодом з’ясувалося, що безпілотник міг пошкодити ділянку трубопроводу, яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав угорській стороні, що перебої з транзитом російської нафти спричинені саме агресією РФ та її атаками на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", на які Будапешт публічно не реагує. Про це він повідомив у соцмережі Х.

Сибіга зазначав, що угорська сторона готується знову висловлювати претензії через труднощі з транзитом російської нафти цим маршрутом.

"Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями. Це інфраструктура нафтопроводу "Дружба", що горить після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти", - зазначив міністр.

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують
/ Фото: Андрій Сибіга/X
Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують
/ Фото: Андрій Сибіга/X

Він також підкреслив, що Угорщина не висловила жодного протесту Росії з цього приводу і навіть не згадує її як відповідальну сторону, назвавши таку позицію прикладом подвійних стандартів. Міністр додав, що з початку повномасштабної агресії Москва більше не є надійним постачальником.

Скандальні заяви політиків Угорщини і Словаччини щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Під час публічного виступу на так званому антивоєнному мітингу в місті Сомбатхей Орбан також заявив, що вважає Україну ворогом Угорщини.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його країна може стати першою, яка виступить проти вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що в ЄС нібито не мають чіткого розуміння, як Україна використала фінансову допомогу, надану під час повномасштабної війни, і припустив, що частину коштів могли вкрасти.

Про персону: Петер Сіярто

Петер Сіярто — угорський консервативний політик, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Словаччини Угорщина Віктор Орбан новини України новини Угорщини Роберт Фіцо нафтопровід "Дружба"
