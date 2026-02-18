В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

Втім, найближчими днями температура залишатиметься низькою.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні 19 лютого

Де чекати сильний вітер із штормовими поривами

Коли в Україну прийде потепління

Циклон, який нині зумовлює сніг та мокрий сніг, а на півдні дощ із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вже завтра, 19 лютого залишить територію України.

А вже 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 19 лютого

У ніч на четвер, 19 лютого, температура повітря буде низькою на півночі, подекуди у центрі та навіть на Одещині - очікується 9-12 градусів морозу. На решті території прогнозують від 4 до 9 градусів морозу, а на півдні та Закарпатті близько нуля.

Вдень 19 лютого стовпчики термометра покажуть від -2 до -5 градусів, на півночі місцями до -7. У південній частині, на південному заході та південному сході можливе невелике потепління - від -1 до +3 градусів , у Криму від +4 до +7 градусів.

"У південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер із штормовими поривами, обережно!" - попередила Діденко.

Опади затримаються лише найближчої ночі на Лівобережжі, а вдень істотних опадів не прогнозують, лише на сході та північному сході можливий сніг. Увечері 19 лютого і там буде сухо.

Погода в Києві 19 лютого

У Києві найближчої ночі прогнозують сніг, а вдень - без опадів. Синоптикиня попереджає, що вітер буде північно-західний, рвучкий та некомфортний.

Температура в столиці знизиться до -10 градусів уночі, а вдень у четвер підніметься до -5. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Коли буде потепління

Наталка Діденко наголосила, що вже з 23 лютого в Україні прийде довгоочікуване потепління.

Якою буде погода в Україні 19 лютого / Колаж: Главред, фото: Наталія Діденко

Якою буде погода в Україні протягом тижня - прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури і атмосферного тиску.

За його словами, очікується активність циклонів та стійкі повітряні потоки з південно-західного напрямку.

"Через це встановиться відносно тепла, але нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності - сніг та дощ, а температура й тиск будуть відчутно коливатися", - зазначив Кібальчич.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Крім того, наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптиків, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Також у найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Очікується, що 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України.

Наталія Дііденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

