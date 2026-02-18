Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

Інна Ковенько
18 лютого 2026, 14:39
417
Втім, найближчими днями температура залишатиметься низькою.
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 19 лютого
  • Де чекати сильний вітер із штормовими поривами
  • Коли в Україну прийде потепління

Циклон, який нині зумовлює сніг та мокрий сніг, а на півдні дощ із налипанням мокрого снігу та хуртовинами, вже завтра, 19 лютого залишить територію України.

А вже 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

відео дня

Погода в Україні 19 лютого

У ніч на четвер, 19 лютого, температура повітря буде низькою на півночі, подекуди у центрі та навіть на Одещині - очікується 9-12 градусів морозу. На решті території прогнозують від 4 до 9 градусів морозу, а на півдні та Закарпатті близько нуля.

Вдень 19 лютого стовпчики термометра покажуть від -2 до -5 градусів, на півночі місцями до -7. У південній частині, на південному заході та південному сході можливе невелике потепління - від -1 до +3 градусів , у Криму від +4 до +7 градусів.

"У південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер із штормовими поривами, обережно!" - попередила Діденко.

Опади затримаються лише найближчої ночі на Лівобережжі, а вдень істотних опадів не прогнозують, лише на сході та північному сході можливий сніг. Увечері 19 лютого і там буде сухо.

Погода в Києві 19 лютого

У Києві найближчої ночі прогнозують сніг, а вдень - без опадів. Синоптикиня попереджає, що вітер буде північно-західний, рвучкий та некомфортний.

Температура в столиці знизиться до -10 градусів уночі, а вдень у четвер підніметься до -5. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіям і пішоходам варто бути особливо уважними.

Коли буде потепління

Наталка Діденко наголосила, що вже з 23 лютого в Україні прийде довгоочікуване потепління.

Якою буде погода в Україні 19 лютого
Якою буде погода в Україні 19 лютого / Колаж: Главред, фото: Наталія Діденко

Якою буде погода в Україні протягом тижня - прогноз синоптика

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що найближчими днями в Україні пануватиме нестійка та волога погода з помітними коливаннями температури і атмосферного тиску.

За його словами, очікується активність циклонів та стійкі повітряні потоки з південно-західного напрямку.

"Через це встановиться відносно тепла, але нестійка погода. Пройдуть опади різної інтенсивності - сніг та дощ, а температура й тиск будуть відчутно коливатися", - зазначив Кібальчич.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Крім того, наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптиків, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Також у найближчі чотири дні в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Очікується, що 18 лютого та в ніч на 19 лютого регіон опиниться під впливом циклону, який переміщатиметься з Греції в центральну частину України.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Дііденко / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:15Україна
Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

15:53Економіка
Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Останні новини

16:15

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:08

Хто такий Техно Вікінг і де він зараз: історія культового інтернет-феноменуВідео

15:53

Долар і євро різко полетіли вгору: свіжий курс валют на 19 лютого

15:48

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:26

Слів "підодіяльник" і "наволочка" не існує — як сказати правильно українськоюВідео

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житлоОренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
15:25

Які слова видають постійно нещасну людину: 8 тривожних сигналів

15:21

Невеликий "плюс" на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

15:07

Як коти знаходять дорогу додому та чи можуть вони заблукати: пояснення для господарів

14:51

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

Реклама
14:39

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

14:32

Наталія Могилевська публічно представила молодого фаворита - деталі

14:22

Оспівана у "Тінях забутих предків": яку річку гуцули споконвіку вважають священною

14:15

Україна зіграла важливу роль: чому Наполеон не захопив Росію

13:37

Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

13:33

Дівчина купила "скарб" на розпродажі за $25: реальна ціна її вразилаВідео

13:32

Просування у переговорах і "рішення президентів": Умєров заінтригував заявоюВідео

13:17

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

13:05

Вікна будуть чистими і без конденсату: чим насправді їх потрібно мити

13:01

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

12:55

Лише один рух "вбиває" коробку автомат: водіїв застерегли від фатальної помилки

Реклама
12:20

Періс Хілтон знову піде до вівтаря: що сталося з її шлюбомФото

12:13

У Женеві завершилися переговори США, України та РФ: перші подробиці

12:05

"Кричали і били": Аліна Гросу розповіла правду про своє дитинство

12:03

Чому кури не несуться взимку: п’ять факторів, про які варто знати

11:56

Стрибок цін на пальне: відомо, коли АЗС змінять вартість бензину та дизеля

11:40

ЗСУ вибили росіян з трьох сіл на важливому напрямку: у DeepState показали зміни

11:36

Альбіна Джанабаєва публічно довела зраду Валерія Меладзе - деталі

11:20

Чоловік не спав 8 днів і втратив зв'язок з реальністю: що йому допомогло

10:40

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

10:35

Сильні морози атакують Рівненщину: синоптики попереджають про небезпеку

10:28

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

10:15

РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

10:06

Чи можна сушити волосся головою вниз: трихологи дали неочікувану відповідь

10:04

Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

09:34

"Хованки" для Седокової добігли кінця: у справі Яніса Тімми починається суд

09:31

Найважча проблема: у США сказали, що заважає Україні та РФ укласти мир

09:30

Українцям у Німеччині: податкові можливості у 2026 році новини компанії

09:27

У Рівному активісти зірвали концерт Melovin - що там сталося

09:16

FPV-дрони на Шахедах: "Флеш" попередив про нову підступну тактику росіянВідео

09:13

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Реклама
09:01

П'ять найтурботливіших знаків зодіаку, які ніколи не зрадять

08:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 лютого (оновлюється)

08:24

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталіВідео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:05

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

06:46

Чому переговори у Женеві відбуваються за сценарієм ПутінаПогляд

06:45

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — дітиФото

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилиниВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти