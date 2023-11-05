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Зеленський жорстко обізвав Путіна матом в ефірі американського каналу

Ангеліна Підвисоцька
5 листопада 2023, 23:47
Президент України заявив, що він не віддасть території терористові.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський матом обізвав Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розлютився і накинувся на російського диктатора Володимира Путіна прямо в прямому ефірі американського телеканалу NBC news. Він матом обізвав "директора" Росії. Відео вже розлетілося в Мережі.

Зеленський акцентував на тому, що Україні не хоче воювати все життя, але і віддавати території терористам не буде.

"У мене багато сили. Але, навіть якщо ми відчуваємо себе сильними і маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все наше життя, тому що ціна велика, тому що війна забирає кращих з нас, кращих героїв, кращих чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому [нецензурно] (поганому - Главред) терористу Путіну. Ось чому ми воюємо", - сказав Зеленський.

відео дня

Дивіться відео з гучною заявою Зеленського:

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський у прямому ефірі обізвав Путіна матом / фото: скріншот

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін набрехав з три короби і вигадав новий привід війни з Україною. Путін заявив про те, що якби відносини РФ і України складалися "нормально", то нібито не було б і необхідності окупувати Крим.

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко не виключає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на гібридну війну проти Заходу, і пояснив, як це може виглядати.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін
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