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"Втрачають контроль і відступають": Зеленський повідомив про важливу перемогу

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 21:06
2 листопада Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за підсумками доби повідомив про важливу перемогу України над російськими окупантами.
Зеленский
Зеленський повідомив про важливу перемогу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Росіяни остаточно втрачають контроль над Чорним морем і починають відступати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення до громадян 2 листопада. Водночас він додав, що втекти у ворога не вийде.

"Перше – селектор. Військові, розвідка, наші сили безпеки, урядовці. Окрема увага – звичайно, фронту. Та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії… Дістанемо й там", - зазначив Зеленський.

Він також відзначив бойові бригади, які відзначились у ході ведення бойових дій.

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"Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка – десантники "Сімдесятдевʼятки", молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну! І Купʼянський напрямок – 14-та й 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі", - додав Зеленський.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спікер ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-морські сили не фіксують присутність російських ракетоносіїв в жодному із трьох морів. Це пояснюється загрозою вогневого ураження з боку ЗСУ.

Також, нещодавно стало відомо, що ще одне судно окупаційного Чорноморського флоту РФ підірвалося в захопленому Росією Севастополі. Пошкодження в результаті підриву отримав великий гідрографічний катер Володимир Козицький.

Водночас, керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк заявила, що російським військовим слід бути уважними, розуміючи, що вони знаходяться на територіях, які перебувають під окупацією, і там можуть проводитись бойові дії.

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війна в Україні Володимир Зеленський Офіс президента
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