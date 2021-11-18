Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій проти РФ: кому в'їзд в Україну заборонений

Обмеження стосуються 28 осіб / 24 канал

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій Ради національної безпеки і оборони. На цей раз мова йде про співробітників спецслужб Росії.

До списку потрапили 28 осіб, зазначено на сайті ОП.

Обмеження стосуються росіян - "ватажків "так званих" силових відомств", що фігурують на окупованому Донбасі.

Санкції вводяться строком на три роки. Серед обмежень блокування активів, заборона на виведення капіталів і всі подібні операції в Україні.

Крім 23 російських громадян до списку потрапили ще п'ять українців - екс-заступник начальника управління СБУ в Луганській області Роман Гордідан, екс-співробітник Стахановського відділу УСБУ в Луганській області Олег Лондарєв, екс-співробітник СБУ Ігор Зубков і донецький "бойовик" Микола Карчук і "чиновник Мін'юсту ДНР" Сергій Ткаченко. Всі вони працюють на окупаційний режим у Луганську.

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Що передбачають санкції

Ведення санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо або побічно ними контролюються або діють в їх інтересах.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. У списках налічується 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.

Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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