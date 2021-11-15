Зеленський вніс виправлення в раніше запроваджені санкції РНБО

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нове рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкція.

Як повідомляється на сайті президента, воно стосується уточнення даних фігурантів санкційних списків.

Зокрема, уточнено дані цивільної дружини нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, санкції проти якої ввели раніше.

Що стосується неї, то в документ внесли дані про те, що у Наталії Лавренюк є російський паспорт на ім'я Світлани Жучковської.

Крім того, в частині назв внесено зміни щодо чотирьох російських компаній:

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ТОВ "Орошаєме",

ВАТ "Балабинское",

АТ "Албашский елеватор",

АТ "Білоглинский елеватор".

Як раніше повідомляв Главред, останній раз Рада нацбезпеки вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора Страна Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

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