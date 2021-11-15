Атака нелегалів: в ЄС дали зелене світло новим санкціям проти режиму Лукашенка

Олександр Лукашенко / УНІАН

У зв'язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі і Польщі міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили критерії нових санкцій.

Під них потраплять особи та організації, пов'язаних зі створенням міграційної кризи, розповів в Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

За його даними, фактичний список підсанкційних громадян і організацій не буде готовий пізніше.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно прийняли нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на введення додаткових санкцій, але фактичний список громадян і організацій не буде готовий сьогодні", - додав Йозвяк.

Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

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Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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