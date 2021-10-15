Україна запровадила санкції проти 237 осіб - Данілов

РНБО ввела нові санкції / @APUkraine

РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу і в Криму, повідомив сьогодні під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечують вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 17 вересня було прийнято рішення ввести санкції за проведення виборів до Держдуми РФ на території окупованого Криму і ОРДЛО.

Також під час сьогоднішнього засідання був затверджений перший в історії країни План оборони України.

Що розглянуть на засіданні РНБО 15 жовтня

За словами Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни. Члени РНБО планують заслухати звіти компетентних органів "щодо кожної особи, на яку накладено санкції за контрабанду".

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Крім того, Рада планує розглянути питання отримання ліцензій офшорними фірмами і прийняти рішення щодо "ситуації з злодіями в законі".

Як і раніше заявляв секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, на найближчому засіданні розглядатиметься питання про контрабанду в країні. Також, за його словами, на порядку денному передбачено питання користування надрами.

Як раніше повідомляв Главред, Рада нацбезпеки Востаннє вводила санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.