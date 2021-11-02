Зеленський ввів у дію нові санкції проти РФ: хто у списку

Україна ввела санкції проти російських осіб / УНІАН, Reuters

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій.

Відповідні укази - №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 від 30 жовтня з'явилися на сайті ГОП.

"Відповідно до статті 107 Конституції України, постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - сказано в повідомленні.

Виконання даних рішень контролюватиме секретар Радбезу Олексій Данилов.

У списках нараховується 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.

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Зокрема:

Олексій Козирєв - член "судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду Республіки Крим",

Анастасія Супряга - "старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим",

Ірина Кагітіна - "суддя Київського районного суду" Сімферополя,

Олексій Тихопой - "суддя Київського районного суду" Сімферополя,

Андрій Гіба - начальник слідчого відділу УФСБ Росії по Криму і Севастополю,

Роман Сапрунов - суддя Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону.

А також СІЗО №1 управління ФСВП Росії по Криму і Севастополю, шість юридичних осіб, зареєстрованих в Криму, Росії та Білорусі.

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Також в санкційних списках вказані 120 осіб, причетних до проведення російських виборів в окупованому Криму, і "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв, лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("хірург") і екс-"глава ЦВК" так званої "ДНР" Роман Лягін.

Нагадаємо, 15 жовтня РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Що передбачають санкції

Ведення санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо або побічно ними контролюються або діють в їх інтересах.

Всім цим особам заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років.