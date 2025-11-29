Рус
"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

Руслана Заклінська
29 листопада 2025, 18:19
Колишній керівник Офісу президента переконаний, що Зеленський не схвалить нічого, що суперечить інтересам України.
'Був моїм другом до і буде після': Єрмак вперше прокоментував звільнення
Єрмак прокоментував своє звільнення / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключове із заяви Єрмака:

  • Андрій Єрмак після відставки зберіг дружні стосунки з президентом Зеленським
  • 29 листопада Єрмак планував поїздку до США для переговорів щодо мирного плану
  • Завдяки роботі делегації мирний план із неприйнятними вимогами РФ більше не існує

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, незважаючи на відставку, не тримає зла на президента Володимира Зеленського. Про це Єрмак розповів у інтерв’ю виданню Financial Times.

"Він був моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким після неї", - заявив ексглава Офісу президента.

Також Єрмак підтвердив, що 29 листопада мав намір вирушити до США для переговорів із представниками адміністрації президента Дональда Трампа щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України. Екскерівник ОП зазначив, що саме він відповідав за опрацювання першого мирного плану США, який включав 28 пунктів, серед яких містилися вимоги Москви щодо здачі українських територій та відмови України від членства у НАТО.

"Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував", - наголосив Єрмак.

Водночас, за словами Єрмака, залишилося кілька складних пунктів, які ще потрібно узгодити.

"У будь-якому разі, президент попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України", - додав колишній керівник Офісу президента.

Який найгірший варіант щодо мирного плану - прогноз політолога

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що у президента РФ Володимира Путіна бракує гнучкості та реальних політичних ресурсів для ухвалення узгодженого з США мирного плану щодо України.

"У цьому вузькому коридорі для Путіна виникає проблема. Він скаже: "Ні, товаришу Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), ось ці 19 пунктів нас не влаштовують". Формально це скаже Пєсков або хто-небудь ще, але сенс буде таким. І тоді виникає проблема для самого Трампа. Що далі? Чи скаже він: "Ну гаразд, Путіну протиснути не зміг - іду займатися Бангладеш або Тайванем, там мене поважають"? А тут що? Тоді виникає найгірший варіант, коли він залишає Україну і Росію "наодинці", а Західна Європа автоматично набуває величезної ролі, тому що їй доведеться заміщати позицію США", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що для Америки це стане серйозним ударом – фактично визнанням некомпетентності та відходу з ключового глобального регіону. Водночас Орєшкін переконаний, що Трампу не дадуть "піти з теми" українського врегулювання через занадто великий суспільний резонанс.

Відставка Єрмака - новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада глава ОП Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію в переговорах та анонсував консультації щодо нового керівника Офісу президента.

Раніше НАБУ та САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Слідчі дії санкціоновані і відбувалися в рамках розслідування.

Як повідомляв Главред, згодом Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів зі США, міжнародними партнерами та РФ щодо миру. Головою делегації став секретар РНБО Рустем Умєров. До складу увійшли радник ОП Олександр Бевз, керівник ГУР Кирило Буданов, очільник Генштабу Андрій Гнатов, керівник зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник МЗС Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський та заступники СБУ й ГУР.

Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року. Входив до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

