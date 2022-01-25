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Зеленський впевнений, що Харків ніколи не буде окупований

25 січня 2022, 17:01

Він вважає, що це українське місто з "крутими людьми".

Зеленський
Зеленський впевнений, що Харків ніколи не буде окупований / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Харків ніколи не буде окупований.

Про це він написав у коментарях під своїм відео про підсумки засідання РНБО в Instagram.

Зокрема, таким чином глава держави відреагував на коментар користувача під ніком Сергій про можливе захоплення Росією Харкова.

"У Харкова є надія. Харків - це Україна і не хоче бути окупованим Росією", - написав чоловік.

У свою чергу Зеленський відповів:

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"І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Тому що Харків-це наше місто з нашими крутими людьми!!!".

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вторгнення до Харкова буде початком великомасштабної війни.

Після даного висловлювання мер міста Ігор Терехов підкреслив, що "Харків має в своєму розпорядженні все необхідне, щоб дати" тверду відсіч " потенційному загарбнику.

А за словами голови Харківського СБУ Романа Дудіна, місцеві силовики готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Вони пройшли навчання, в ході яких було відпрацьовано більше 10 сценаріїв можливого розвитку подій.

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