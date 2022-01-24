Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФ

В СБУ оцінили сценарій атаки РФ на Харків / УНІАН

В Харківської області відпрацьовано понад 10 можливих сценаріїв у зв'язку з потенційним нападом Росії, заявив керівник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"На сьогоднішній день Харківський регіон, силовий і правоохоронний блок, як ніколи за 8 років, готові до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій", - підкреслив він під час апаратної наради в Харківській ОДА.

За словами Дудіна, За останній рік усіма підрозділами, що входять до складу Антитерористичного центру, було проведено понад 134 навчань, під час яких відбувалося бойове злагодження між усіма силовими структурами, правоохоронним блоком, де відпрацьовувалися різні сценарії.

"Нам відомо більше 10 потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовані всі, навіть при повній зміні керівного складу. На сьогоднішній день бачимо, що окремими політичними силами, партіями, організаціями та рухами саме на території Харківської області роздувається істерія щодо потенційної військової загрози. На сьогоднішній день підстав для цього в регіоні немає", - запевнив він.

Дудін підкреслив, що мав зустріч з керівником Генштабу Валерієм Залужним, на якій узгодив потенційні дії і сценарії.

Реклама

читайте такожЗагроза захоплення Харкова: Терехов порадив росіянам "не роззявляти рота"Керівник УСБУ в області додав, що силові структури обмінюються інформацією в щоденному режимі і ведуть роботу на випередження.

У свою чергу начальник 4-го прикордонного загону ДПСУ (м. Харків) Олег Ковальчук заявив, що на сьогоднішній день охорона держкордону здійснюється посилено, в пунктах пропуску забезпечені фільтраційні заходи з усіма особами, які її перетинають.

"Ми володіємо тією обстановкою, яка є у прикордонної суміжної держави. На сьогодні ситуація на кордоні – стабільна і контрольована. З боку Росії якихось нестандартних дій не спостерігається", - сказав Ковальчук.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

Читайте ще: