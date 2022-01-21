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Захоплення Харкова Росією та сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президента

21 січня 2022, 18:44

Зеленський безпосередньо не мав на увазі, що Харків буде окуповано російськими військами, сказав Сергій Никифоров.

Зеленський чітко і конкретно не казав, що Росія захопить Харків, це гіпотетичний сценарій - Офіс президента / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, коли казав про можливу окупацію Харкова, мав на увазі сценарій, який може статися у разі загострення ситуації. Він назвав гіпотетичний варіант подій, а не безпосередньо мав на увазі, що місто буде окуповано Росією. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Як повідомляє НВ, він сказав про те, що слова гаранта були некоректно передані, а сам абзац, у якому Зеленський сказав таку фразу, не слід було б уточнювати.

читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"Я думаю ті, хто тиражють, не читали текст інтерв'ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - стверджує Никифоров.

Також він додав, що Зеленський розмірковував про можливе загострення ситуації, міркував про гіпотетичний сценарій, але не казав чітко та конкретно про підготовку окупації Харкова.

"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою б вона могла бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", - підкреслив Сергій Нікіфоров.

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Загроза захоплення Харкова з боку Росії

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, було опубліковано інтерв'ю президента Зеленського американській газеті The Washington Post. У бесіді український гарант припустив, що у разі загострення російсько-українського конфлікту Росія може захопити Харків. На його думку, подібна ситуація стане початком повномасштабної війни двох держав.

"Харків, що знаходиться під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", - заявив Володимир Зеленський.

Заяву президента прокоментував харківський градоначальник Ігор Терехов. Він сказав про те, що Харків був, є і буде українським містом, яке зможе себе захистити у разі можливої агресії. За його словами, Росії окупувати місто не вдасться.

"У Харкові все буде спокійно, чітко, і нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться українським спокійним містом, і нехай росіяни не роззявляють рота", - підкреслив Ігор Терехов.

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