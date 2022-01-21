Захоплення Харкова Росією та сценарій від Зеленського: на Банковій пояснили заяву президента

Зеленський безпосередньо не мав на увазі, що Харків буде окуповано російськими військами, сказав Сергій Никифоров.
Президент України Володимир Зеленський, коли казав про можливу окупацію Харкова, мав на увазі сценарій, який може статися у разі загострення ситуації. Він назвав гіпотетичний варіант подій, а не безпосередньо мав на увазі, що місто буде окуповано Росією. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
Як повідомляє НВ, він сказав про те, що слова гаранта були некоректно передані, а сам абзац, у якому Зеленський сказав таку фразу, не слід було б уточнювати.
читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"Я думаю ті, хто тиражють, не читали текст інтерв'ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - стверджує Никифоров.
Також він додав, що Зеленський розмірковував про можливе загострення ситуації, міркував про гіпотетичний сценарій, але не казав чітко та конкретно про підготовку окупації Харкова.
"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою б вона могла бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", - підкреслив Сергій Нікіфоров.
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Загроза захоплення Харкова з боку Росії
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, було опубліковано інтерв'ю президента Зеленського американській газеті The Washington Post. У бесіді український гарант припустив, що у разі загострення російсько-українського конфлікту Росія може захопити Харків. На його думку, подібна ситуація стане початком повномасштабної війни двох держав.
"Харків, що знаходиться під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", - заявив Володимир Зеленський.
Заяву президента прокоментував харківський градоначальник Ігор Терехов. Він сказав про те, що Харків був, є і буде українським містом, яке зможе себе захистити у разі можливої агресії. За його словами, Росії окупувати місто не вдасться.
"У Харкові все буде спокійно, чітко, і нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться українським спокійним містом, і нехай росіяни не роззявляють рота", - підкреслив Ігор Терехов.
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