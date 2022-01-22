У Харкові горить юридична академія: до ліквідації пожежі залучено 10 одиниць спецтехніки

Осередок пожежі на горищі / ДСНС

У Харкові спалахнула пожежа у навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Вогонь намагаються загасити рятувальники.

У пресслужбі ДСНС йдеться, що пожежа почалася 22 січня о 10:00. Сильне задимлення і вогонь були виявлені на горищі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Однак осередок загоряння настільки сильний, що до його гасіння залучено 40 осіб і 10 одиниць спецтехніки.

читайте такожУ страшній пожежі на Київщині загинула однорічна дитина: багатодітна 18-річна мати жила в лазніНагадаємо, у Чернігівській області 18 січня в результаті пожежі загинули чотири людини. Серед них - троє дітей.

Також раніше багатодітній родині погорільців з Вінницької області, де загинув маленький хлопчик, всією країною зібрали гроші на новий будинок. Тепер п'ятеро дітей, які дивом вижили в страшній пожежі, знову мають дах над головою і нові іграшки.

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