Загроза захоплення Харкова: Терехов порадив росіянам "не роззявляти рот"

Ігор Терехов / Вікіпедія

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію про те, що Росія може спробувати захопити місто.

У своєму Facebook він заявив, що місто РФ він не здасть: "Харків був і буде українським містом".

Терехов підкреслив: "Хочу запевнити всіх харків'ян – місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбнику, всі сили і засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є. ... Запевняю вас - приводів для занепокоєння немає".

В коментарі журналістам Терехов додав: "Хочу заспокоїти харків'ян. Я можу сказати, що поки я харківський міський голова, ми не дамо нікому захопити Харків, ніякої Росії. Тому в Харкові все буде спокійно, чітко, і нічого тут не буде. Ми робимо всі зусилля, і Харків залишиться українським спокійним містом, і нехай росіяни не роззявляють рота".

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

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