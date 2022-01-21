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Масштабна війна та окупація Харкова: Зеленський розкрив ймовірний сценарій агресії РФ

21 січня 2022, 11:10
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Президент вважає реалістичним сценарій спроби захоплення РФ території України для сухопутного сполучення з Кримом.

армія, Росія
Російські військові / Facebook / mod. mil. rus

РФ може спробувати захопити деякі території України під приводом "захисту" російськомовного населення, заявив президент Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post, спроба окупації великих міст, зокрема, Харкова, стане початком великомасштабних військових дій.

"Харків, що знаходиться під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", - сказав Зеленський.

Він назвав реалістичним сценарій спроби захоплення РФ території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом і водосховища на північ від Криму для поліпшення водопостачання півострова, а також захоплення територій України, де історично проживають люди, що мали родинні зв'язки з Росією.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна не забуває про окуповані території. "Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували і зростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", - сказав він.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден розповів про те, яка буде реакція США у випадку агресііі РФ проти України. Він попередив Росію, що будь-яке порушення кордону України буде вважатися вторгненням.

При цьому він підкреслив, що вторгнення також буде вважатися наявність "маленьких зелених чоловічків у формі" - російських солдатів, які не носять російську форму.

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