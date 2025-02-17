Зеленський зробив заяву щодо НАТО і згадав про великий провал Трампа і Заходу

Володимир Зеленський проти тактики відмови від ключових вимог ще до запуску перемовин.

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Зеленський обурився риториці США про те, що Україна не вступить до НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Коротко про заяву Зеленського:

Не можна просто так узяти і зняти питання про вступ України до НАТО

Ніхто не хоче повторення історії з Афганістаном

Не можна йти на поступки ще до початку перемовин

Не можна взяти і просто зняти питання вступу України до НАТО. Сполучені Штати і союзники вже вдавалися до тактики відмови від ключових вимог ще до початку перемовин, що призвело до виведення військ з Афганістану і подальшої трагедії. Навряд чи хтось зацікавлений у повторенні подібних подій. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він, коментуючи заяви Вашингтона про те, що Україна не може вступити до НАТО, сказав: не можна так просто знімати такі процеси з порядку денного.

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"Ви не можете просто зняти це питання зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що така тактика, яка включала "відсутність поваги до людського життя", призвела до трагедії в Афганістані.

"Тому є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не обдумавши, і дуже швидко відступає", - наголосив Володимир Зеленський.

Як розширювалося НАТО / Інфографіка: Главред

Виведення військ США з Афганістану - що відомо:

Сполучені Штати і західні союзники 2020 року, за президентства Дональда Трампа, ухвалили рішення про виведення військ з Афганістану. Рішення було реалізовано за президента Джо Байдена у 2021 році.

У результаті США довелося хаотично виводити війська з країни, а Талібан швидко захопив столицю Кабул і взяв владу в Афганістані.

Позиція адміністрації Трампа щодо НАТО в Україні - новини:

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Піт Гегсет раніше заявив, що Вашингтон не бачить України в НАТО після завершення війни. За його словами, гарантії для Києва повинні підкріплюватися європейськими і неєвропейськими військами.

Росія не дозволить Україні увійти в НАТО, сказав Дональд Трамп. Також Трамп вважає, що причиною повномасштабного нападу Росії є риторика попереднього господаря Білого дому Джо Байдена про вступ України до Альянсу.

Якщо Україна не буде в НАТО, тоді державі знадобиться армія в 1,5 млн осіб, зазначив Володимир Зеленський. Потрібно понад 200 бригад. Росія, своєю чергою, нарощує мобілізаційний ресурс.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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