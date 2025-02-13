'Він це сказав': Трамп назвав справжню причину війни Росії проти України

Трамп звинуватив експрезидента США Джо Байдена в тому, що його позиція щодо членства України в НАТО стала причиною нападу з боку Росії.

https://glavred.net/world/on-eto-skazal-tramp-nazval-istinnuyu-prichinu-voyny-rossii-protiv-ukrainy-10639394.html Посилання скопійоване

Трамп назвав справжню причину війни Росії проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

Україна не зможе вступити до НАТО через позицію Росії

Слова Байдена про вступ України до НАТО стали причиною повномасштабного вторгнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вбачає можливості для вступу України в НАТО через позицію Росії, а також звинуватив свого попередника Джо Байдена у "провокуванні" Москви на повномасштабне вторгнення. Про це він повідомив журналістам у Білому домі в четвер, 13 лютого, передає "Європейська правда".

Трамп також підтвердив свою підтримку заяви міністра оборони США Піта Гегсета про те, що відмова України від членства в НАТО може стати частиною дипломатичного врегулювання війни.

відео дня

"Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм (українцям. – Ред.) приєднатись до НАТО. Я не бачу, як це може статись", – зазначив він.

Далі президент США заявив, що вважає це "причиною початку війни", маючи на увазі вторгнення 2022 року.

За його словами, повномасштабна агресія Росії проти України розпочалася після того, як експрезидент США Джозеф Байден заявив про можливість вступу України до НАТО. На його думку, таких слів не варто було озвучувати.

"Щойно він це сказав, вони (росіяни. – Ред.) сказали: "Знаєте що? Тепер буде війна", – сказав Трамп.

Він також вкотре наголосив, що неспровокована агресія Росії ніколи б не почалася, якби він був президентом.

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Він також підкреслив важливість присутності європейських партнерів за столом перемовин. Під час робочої поїздки на ХАЕС Зеленський прокоментував свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і висловив бажання зустрітися з ним особисто. За його словами, перша зустріч може відбутися на Близькому Сході. Про це він заявив під час брифінгу в Овальному кабінеті 12 лютого, повідомляє Reuters.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних посадовців, Трамп і Путін, ймовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один із українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

Інші новини:

Що таке Рада Україна-НАТО? Рада Україна - НАТО — орган, що координує відносини України та НАТО, створений на Вільнюському саміті 2023 року. До 2023 року функції Ради Україна — НАТО виконувала Комісія Україна – НАТО. До 2023 року Комісія Україна – НАТО була найвищим органом, який проводив консультації стосовно розвитку партнерських відносин Україна – НАТО та спрямовувала заходи в плані практичного співробітництва. Вона також була форумом для консультацій між Україною та країнами – членами Альянсу з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість, включаючи війну Російської Федерації проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред