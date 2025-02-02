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"Не треба бути наївними": генсек НАТО зробив заяву про перемогу України у війні

Юрій Берендій
2 лютого 2025, 14:43
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Генсек НАТО закликав не бути наївними щодо російського диктатора Путіна і нагадав про події, що стались в українському містечку Буча під Києвом.
'Не треба бути наївними': генсек НАТО зробив заяву про перемогу України у війні
Генсек НАТО зробив заяву про перемогу України у війні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Рютте:

  • Україна не програє війну
  • Фронт в Україні рухаєься "не в тому напрямку"
  • Країни НАТО мають посилити допомогу Україні

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку. Водночас він наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому Bild.

За його словами, попри просування фронту в небажаному напрямку, Росія платить за це величезну ціну — щодня втрачаючи 1000–1500 солдатів, які гинуть або отримують тяжкі поранення. При цьому, зауважив Рютте, росіяни не досягають своїх стратегічних цілей.

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"І наша робота полягає в тому, щоб вони ніколи не досягали своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати їх у тому, щоб зайняти позицію сили", — сказав Рютте у відповідь на запитання Bild, чи Україна програє.

Він підкреслив, що постачання певних видів озброєння залежить від національних рішень окремих країн, однак закликав союзників надавати Україні необхідні системи, щоб зміцнити її обороноздатність.

Рютте також зазначив, що всі прагнуть миру, але його не можна досягти ціною поразки України, адже це означало б мир під російською окупацією — неприйнятний сценарій. Він наголосив на важливості готовності захищатися від Росії та закликав залучити політиків і банки до активнішого інвестування в оборонну промисловість.

Відповідаючи на питання про можливість майбутнього миру з Росією, генсек НАТО застеріг від наївності щодо Путіна.

"Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", — сказав Рютте.

Він наголосив, що Україна повинна отримати найкращі можливості, що передбачає як постачання озброєння, так і навчання її військових.

"І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як триватимуть ці дискусії", — сказав Рютте.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де тривають активні бої. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що оборонна операція продовжується, а українські воїни завдають противнику значних втрат.

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили та пошкодили близько 100 тисяч одиниць ворожої техніки – як наземної, так і повітряної та морської. Водночас російська армія щодня демонструє, що має значний запас озброєння, що безпосередньо впливає на перебіг війни. Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі ТСН оцінив, чи здатна Україна за підтримки Заходу виснажити військовий ресурс окупантів або ж розраховувати на це не варто.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що 1 лютого російські війська продовжили наступ у районі українського плацдарму в Курській області, проте не досягли успіху.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО мирні переговори з Росією
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