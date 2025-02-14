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"Україні потрібна армія у 1,5 млн": Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО

Руслана Заклінська
14 лютого 2025, 17:42
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США ніколи не хотіли бачити Україну в НАТО, заявив президент.
'Україні потрібна армія у 1,5 млн': Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО
Україні потрібно збільшити армію до 1,5 мільйона військових / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Зеленського:

  • США та Трамп не готові говорити про вступ України до НАТО
  • Без членства в НАТО Україні потрібно збільшити армію до 1,5 мільйона військових
  • Необхідно сформувати понад 200 бригад

Україна повинна або стати повноправним членом НАТО, або створити власний оборонний союз. Українську армію потрібно збільшити до 1,5 мільйона військових, щоб гарантувати безпеку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми готові говорити про все, щоб зупинити Путіна: вступ України в НАТО, вступ НАТО в Україну, гарантії безпеки. Сьогоднішня Америка і Трамп не готові говорити про Альянс. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація. Вони вважають, що це є головним чинником окупації України", - сказав він.

відео дня

Зеленський вважає, що без членства в Альянсі, Україні потрібно збільшити армію з одного мільйона до 1,5 мільйона осіб.

"Ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, яка може сильно зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що це в взаємних інтересах мати Україну в НАТО. Якщо не буде НАТО, нам треба зробити НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно збільшити нашу армію, вдвічі підвищити кліькість наших солдатів", - заявив глава держави.

За його словами, Україні потрібно більше 200 бригад. Росія наразі має 220 бригад, що вдвічі більше, ніж у ЗСУ, і продовжує нарощувати мобілізаційний ресурс.

"Реальні бригади в Європі – 82 на сьогодні. У нас 110. Навіть разом у нас менше сил, ніж у російської армії. І треба думати, як посилити армію в Європі та в Україні", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що для створення власної оборонної системи Україні необхідне додаткове фінансування та посилення військово-промислового комплексу.

"Нам треба разом цміцнювати наші гарантії. Якщо ми говоримо про гаратнії, то нам треба взяти кошти на більшу армію для України і також нам треба знайти можливість, як збільшити виробництво і як збільшити армію в Європі", - додав президент.

'Україні потрібна армія у 1,5 млн': Зеленський назвав єдину альтернативу НАТО
Мюнхенська безпекова конференція / Інфографіка: Главред

Мюнхенська безпекова конференція - останні новини

Нагадаємо, 14 лютого глава ОП Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом на Мюнхенській конференції з безпеки. Головна тема зестрічі – координація зусиль для справедливого миру та продовження підтримки України у відбитті агресії РФ.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції заявив, що найбільша загроза для Європи – це не РФ чи Китай, а "відступ від власних цінностей". Він розкритикував ЄС за втручання у вибори в Румунії через побоювання російської дезінформації.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції. Він наголосив, що мирну угоду з Росією тут підписати неможливо, але можна сформувати план безпекових гарантій для України та Європи.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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війна в Україні НАТО Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки війна Росії та України Мюнхенська конференція 2025
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