Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена із закликом, аби США визнали Росію державою-спонсором тероризму. Це одна з найпотужніших і далекоглядних санкцій в арсеналі США, пише The Washington Post.

Звернення Зеленського надійшло під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка була зосереджена на багатогранній реакції Заходу на вторгнення Росії в Україну.

Байден заявив українському колезі, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Таке рішення може мати низку наслідків, включаючи накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес із Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону різноманітних експорті товарів подвійного призначення.

Пропозиція Зеленського надійшла в той час, коли Вашингтон прагне утримати свою тонку мережу альянсів на тлі зростання цін на енергоносії та інфляції, які посилюються безпрецедентним набором санкцій проти Росії.

читайте такожПутін програв війну в Україні задовго до її початку

"Додавання Росії до списку держав-спонсорів тероризму було б варіантом для ядерної економіки", - написав Джейсон Блазакіс, колишній чиновник Держдепартаменту і експерт з визначення тероризму.

Світові лідери прагнуть підтримати українського президента все більш потужними військовими, економічними і дипломатичними засобами.

Але деякі прохання Зеленського були відхилені, включаючи його вимогу винищувачів МіГ-29, які, за словами деяких країн НАТО, ризикують почати ширшу війну Росії в Європі.

Він також попросив європейські країни закрити свої порти для російських суден і припинити купувати російську нафту, що вони продовжують робити.

Вбивство Росією мирних жителів в Україні та Сирії, її ймовірні вбивства і спроби вбивства дисидентів і шпигунів в зарубіжних країнах, а також її підтримка сепаратистів в Україні, яких Сполучені Штати звинувачують у вбивствах, згвалтуваннях і катуваннях, могли б легше відповідати критеріям Держдепартаменту.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: