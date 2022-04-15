Орки знову обстріляли Миколаїв: п'ятеро загиблих, зруйнована "Нова пошта"

Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами / t me mykolaivskaODA

Російські окупанти в п'ятницю, 15 квітня, відкрили вогонь по Миколаєву касетними снарядами. В результаті обстрілу постадали п'ятнадцять осіб, ще п'ятеро загинуло, повідомляє в Telegram голова ОДА Віталій Кім.

У результаті денного обстрілу було вбито п'ять цивільних людей, ще 15 - були поранені.

Один з місцевих загинув в результаті детонації снаряда, який він взяв в руки.

"П'ята особа підняла снаряд, який перед цим не вибухнув. Ще раз повторюю, не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", - заявив Кім.

Також відомо про те, що орки потрапили ракетою у відділення "Нової пошти" в Миколаєві, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що відділення було вщент зруйноване.

У результаті обстрілу 3 місцевих жителя отримали поранення.

"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення Нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми Новою поштою передаємо снаряди? Залякування?", - написав Кім.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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