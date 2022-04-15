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Скільки триватиме війна в Україні: у США дали новий прогноз

15 квітня 2022, 19:21

Бойові дії в Україні, ймовірно, будуть "затяжними".

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Війна в Україні / Главред

Війна в Україні не завершиться дуже швидко. Як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, офіційний Вашингтон вважає, що війна Росії проти України може тривати до кінця 2022 року.

Американський телеканал CNN з посиланням на інформацію джерел повідомив, що багато хто з офіційних осіб, які розмовляли з журналістами, підкреслили, що важко точно передбачити, як довго може тривати війна.

"Але кілька офіційних осіб заявили, що немає ніяких ознак того, що кінцеві цілі президента Росії Володимира Путіна змінилися, і малоймовірно, що він буде переслідувати дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, чим довше триватиме війна, тим жорстокішими будуть Гуманітарні втрати для народу України.

"Офіційні особи підкреслили, що міжнародне співтовариство, швидше за все, буде продовжувати надавати підтримку Україні на високому рівні, вони визнали, що можуть виникнути дуже реальні практичні проблеми щодо озброєнь, які необхідно буде вирішувати в міру того, як війна триває", - повідомили журналісти.

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Радник з національної безпеки Джейк Салліван 14 квітня заявив, що бойові дії в Україні, ймовірно, будуть "затяжними" і триватимуть "місяці або навіть довше".

У Конгресі також порівнюють нинішню війну в Україні з Корейською, яка тривала три роки.

Європейські чиновники прогнозують, що бойові дії на сході України, де, як очікується, російські війська почнуть новий наступ, можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім привести до тупікової ситуації.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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