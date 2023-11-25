Зеленський звернувся до Путіна на "ти" і розніс російського диктатора

Директор агресора Росії Володимир Путін повинен розуміти, що за агресивні дії Москви він понесе відповідальність, сказав Володимир Зеленський.

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Путін повинен розуміти, що буде колективна відповідь - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Удари Росії по Україні несуть небезпеку і всьому світу. Світові держави повинні посилати главі Кремля Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо відповідальності Москви за її дії. Вже йде накопичення відповіді. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції Grain from Ukraine він сказав про те, що всі повинні розуміти рівень загрози, коли окупанти завдають ударів по українських стратегічних об'єктах.

За словами глави держави, вже "відбувається накопичення відповіді" на подібні дії Москви.

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"Удари по нашій енергетиці Російською Федерацією – вони повинні знати, що за такі удари, особливо удари по атомних станціях і т.п. - повинні знати, що це небезпека не тільки для України, не тільки для всього світу, і що може бути відповідь і небезпека і для них. Вони повинні це розуміти", - зазначив президент.

Також український гарант звернувся до Путіна на "ти" і сказав, що він повинен розуміти відповідальність за дії своєї країни.

"Ти розв'язуєш вогонь і війну проти всього світу. Ти б'єш по Україні, і говориш, прикриваючись війною, потрапляєш у садки і школи. Уламки падають у Румунії, Польщі і т.п. Ти б'єш по всіх країнах світу. Ось про що і він повинен знати, що якщо так буде продовжуватися - буде накопичуватися відповідь всього світу", - підкреслив Володимир Зеленський.

Путін просить нібито перемовин у України

Керівник РФ Володимир Путін відзначився новою маячнею на саміті G20. Глава Кремля звинуватив Україну в "небажанні вести переговори" з Росією на умовах агресора.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із перемовного процесу", - вигадав Путін.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав Путіну дві умови завершення війни проти України. Москва має забрати своїх окупантів з українських територій.

Перемовини із Росією вести небезпечно, вважає політичний експерт Тарас Загородній. В інтерв'ю Главреду він сказав, що якщо з боку Києва буде хоча б натяк на діалог, росіяни "вимагатимуть віддати" 5 регіонів.

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