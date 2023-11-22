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Саміт G20 стартував з "трюків" Китаю і США, Путін відзначився новою маячнею

Яна Ставська
22 листопада 2023, 16:42
Володимир Путін традиційно звинувачував "у всіх гріхах" Україну і Захід.
Саміт G20 стартував з 'трюків' Китаю і США, Путін відзначився новою маячнею
G20 проходить по відеозв'язку, України на саміті не буде / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, G20

Стартував віртуальний саміт G20. Цього року в ньому головує Індія, яка, попри протести низки учасників "Групи 20", запросила російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Bloomberg, американський президент Джо Байден все ж відмовився від зустрічі. На саміті також не варто чекати і китайського главу Сі Цзіньпіня. Замість себе той послав міністра закордонних справ КНР.

Разом з тим, розшукуваний МКС за депортацію українських дітей міжнародний злочинець, диктатор РФ Володимир Путін все ж взяв участь у саміті по відеозв'язку.

відео дня

Що сказав "нового" Путін

Російський диктатор у властивій для себе манері почав свою промову відразу ж з "наїздів" на Україну - традиційно у повномасштабному вторгненні і вбивстві окупантами тисяч українських цивільних звинувачував "київський режим".

Також кремлівський глава згадав і переговорний процес, який був призупинений українською стороною після деокупації Бучі та інших прилеглих до Києва населених пунктів, коли військові злочини Росії побачив весь світ.

"Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає триваюча агресія Росії в Україні. Так, звичайно, військові дії - це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни в цілому. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з переговорного процесу", - заявив диктатор РФ.

Крім того, Путін намагався безглуздо пов'язати бойові дії на Донбасі 2014-2022 рр. з подіями в Газі.

"Загибель людей не може не вражати. А "кривавий переворот" в Україні в 2014 році, за яким послідувала "війна" "київського режиму" (російське гібридне вторгнення 2014 року - Главред) - це не вражає? А винищення цивільного населення у Палестині в секторі Гази сьогодні не вражає?" - вивергнув Путін.

Путін несе нісенітницю про Україну на саміті G20 - дивіться відео:

Саміт G20 стартував з 'трюків' Китаю і США, Путін відзначився новою маячнею

У всьому Путін, знову ж таки, звинувачує Україну.

Окремо Путін порушив питання економіки, намагаючись пов'язати глобальні економічні проблеми безпосередньо з запровадженими проти Росії санкціями.

Скандальний саміт G20 в Індії

Саміт "Великої двадцятки", анонсований ще у серпні 2023 року, викликав бурхливу реакцію серед країн G20 і України. Оскільки влада Індії запросила на нього Путіна, попри міжнародний бойкот через повномасштабне вторгнення в Україну.

На питання, чому тоді на саміт не можна було запросити й Україну, глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар відповів, що цей саміт, мовляв, присвячений "зростанню і розвитку", а не врегулюванню конфліктів. Цим, відрізав міністр, займається Рада Безпеки ООН.

У США кілька місяців шукали вихід з ситуації, що склалася, - американські ЗМІ, наприклад, писали, що Байден не бажає бачитися з Путіним.

Потім хмизу у багаття підклала й підсумкова декларація "Великої двадцятки", яку в Україні назвали слабкою.

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