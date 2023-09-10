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"Путін не розуміє": Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу

Олексій Тесля
10 вересня 2023, 22:48 оновлено 10 вересня, 22:51
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Росія не витримає довгу війну, впевнений глава держави.
Володимир Зеленський, Володимир Путін
Володимир Зеленський зробив заяву на адресу Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін у довгій війні програє, проте він цього не розуміє, заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до цього він і готується. Таку заяву він зробив виданню The Economist.

"Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент.

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Разом з тим він упевнений в тому, що що сама Росія тендітна і її економіка не витримає.

"Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% або 70% росіян. Ні, його економіка програє", - сказав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Глава держави також зазначив, що якщо ЗСУ ще трохи натиснуть на російських окупантів на півдні, то росіяни самі звідти втечуть.

За словами Зеленського, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.

"Зараз у нас є рух. Це важливо", - сказав глава держави.

Він зазначив, що після важких початкових втрат і поспішно адаптованої тактики українські солдати нарешті прорвали першу з трьох основних оборонних ліній Росії в Запорізькій області, проте великий прорив ще попереду.

"Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - сказав Зеленський.

Раніше Кирило Буданов дав несподіваний прогноз. Росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії, впевнений начальник ГУР.

Нагадаємо, Зеленський раніше назвав ймовірні терміни і цілі атак РФ. Агресор прагне нести страждання для українського народу, наголосив президент.

Раньше експерт спрогнозував наслідки ударів РФ взимку. Сьогодні складно визначити потенціал російських ракетних ударів, протиповітряної оборони і того, як довго триватиме війна.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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