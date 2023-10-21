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"Це не випадковість": у Зеленського відповіли, навіщо Путін намагається взяти Авдіївку

Аліна Дембіцька
21 жовтня 2023, 23:16 оновлено 21 жовтня, 23:16
Подоляк зазначив, що главі Кремля байдуже, скільки російських солдатів загине у процесі захоплення Авдіївки.
Армия РФ, Подоляк
У Зеленського відповіли, навіщо Путін намагається взяти Авдіївку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Спроби російської окупаційної армії просунутися вперед в районі Авдіївки можуть слугувати сигналом від Володимира Путіна глобальним елітам. Глава кремлівського режиму хоче впровадити план нової світової системи, в якій країна-агресорка Росія може ігнорувати міжнародне право. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що у нього є певні спроможності. Що або будуть прийняті його умови, тобто, щоб він не програв – це головне для Путіна сьогодні, то Путін для цього і ескалює… Ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам, щоб вони прийняли його план нового світу, де росіяни можуть поводити себе незважаючи на міжнародне право", - сказав Подоляк.

За його словами, спроба захопити Авдіївку має на меті продемонструвати світовим лідерам, що Росія нібито все ще володіє достатньою військовою потужністю для ведення цієї війни.

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"Він їм каже: "Або ви приймете наші умови, і тоді ми залишимося на частині окупованої території і таким чином будемо вважати, що Росія перемогла, або будемо продовжувати ескалацію як таку", - зазначив радник керівника ОП.

Подоляк також зазначив, що главі Кремля байдуже, скільки російських солдатів загине у процесі захоплення Авдіївки. Для Путіна сьогодні головне – залишитися частково на окупованих територіях і перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності. Тут можна проводити певні переговори, як це було після 2014 року, каже радник голови ОП.

"Проте ці переговори відбуватимуться за іншими умовами, оскільки після 2014 року Путін продовжував видавати себе за людину, яка приймає глобальні правила гри і дотримується міжнародного права. Після повномасштабного вторгнення Путін бажає мати можливість не зважати на міжнародне право в повному обсязі", - підкреслив Подоляк.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Як повідомляв Главред, 18 жовтня ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки. Мер міста повідомив про "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку.

Окрім того, ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою. Росія не зважає на божевільні втрати у військах та засобах у боях за Авдіївку, бо окупація міста є "політичним завданням" ЗС РФ.

За словами мера Авдіївки, окупанти поновили масовані атаки. Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Стрілецькі бої чути цілодобово. Окупанти гатять із всього, що у них є.

Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь розповів, що поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику "кротів" – хочуть підібратись непомітно до позицій ЗСУ.

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війна в Україні війна Росії та України
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