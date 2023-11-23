УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

Андрій Ганчук
23 листопада 2023, 08:40
Глава Кремля Володимир Путін повинен зробити чіткі кроки для завершення розв'язаної Росією війни проти України, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.
Шольц, Путін
Путін повинен вивести свої війська з України-Шольц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Для завершення повномасштабної війни агресора Росії проти України директор Кремля Володимир Путін повинен припинити атаку на українську державу і вивести свої війська. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Barrons, глава уряду ФРН Шольц заявив, що він закликав Путіна, який поскаржився на "відмову Києва від перемовин", припинити атаки на Україну і вивести з країни свої війська, щоб війна завершилася.

"Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну і вивести війська, щоб ця війна нарешті закінчилася", - зазначив Шольц.

відео дня

Прокоментувала слова глави РФ про нібито прагнення до миру і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, Путін "міг би легко довести своє прагнення до миру, якби відкликав своїх солдатів".

"Росії достатньо просто вивести свої війська з України", - підкреслила Мелоні.

Як Путін "просить перемовин" в України

Директор Кремля Володимир Путін часто "просить" Київ про "переговори". Москва хоче вести діалог на окупаційних умовах Кремля, а Путін скаржиться, що українська влада не збирається ні про що розмовляти ыз росіянами у такій ситуації.

Путін відзначився новою маячнею і на саміті Великої двадцятки. Там він знову звинуватив Україну в "небажанні вести перемовини".

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з перемовного процесу", - сказав російський директор.

Росія добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні, раніше говорив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Коментуючи риторику Путіна, чиновник зазначав, що Москва не шукає шляхів для побудови реального діалогу з Києвом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін війська Росії Олаф Шольц війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

09:37 Синоптик
У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

09:31 Світ
Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

08:40 Світ
Всі головні новини

Останні новини

10:00

Яке свято сьогодні 23 листопада: день у світовій та українській історії, церкви

09:53

"Припинити трагедію": в Офісі президента прокоментували заяву Путіна про мир

09:37

Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

09:32

У чому насправді полягає російське "вирішення українського питання"Погляд

09:31

У Кремлі стурбовані виборами Путіна в Росії: аналітики ISW назвали загрозу

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
09:06

Місячний календар 24 листопада 2023: уникайте конфліктів, щоб потім сильно не пожалкувати

08:44

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на великомучениці Катерини

08:40

Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

08:36

Україні довелося піти на вимушений крок через дефіцит в енергосистемі: деталі

Реклама
08:01

"Яскрава заграва в небі і свист": під Москвою вночі пролунали вибухи, подробиціВідео

08:00

Церковне свято 24 листопада: що не можна робити на день святої великомучениці Катерини

07:27

"Казки закінчилися. РФ стає сильнішою": експерт сказав, до чого варто готуватися УкраїніВідео

06:40

Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки – ISW

06:23

Чому на фронті бракує дронів і до чого тут мобілізаціяПогляд

05:30

Чим почистити підошву праски від нагару: простий, але дуже ефективний спосіб

04:30

5 видів планки для інтенсивного тренування: комплекс вправ, який змінить тілоВідео

03:18

ЗСУ вперше знищили рідкісну танкетку РФ: у росіян таких 14 штук

02:35

78-річна Голді Хоун показала дикі танці в купальнику на яхтіВідео

02:05

Горілка, коньяк і вино різко подорожчають: в Україні злетять ціни на алкоголь

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ захопити Авдіївку та розбити ЗСУ на Херсонщині

Реклама
01:28

Мольфар Гордєєв прокоментував роман зі зрадницею Соломко

22 листопада, середа
23:51

Попрощайтесь з жовтими плямами на матраці: як їх швидко позбутися

23:46

Російський спецназ вночі хотів захопити позиції: ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті

23:45

Зірка Жіночого кварталу і Ліги сміху чекає первістка

22:53

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність

22:34

Україну накрила потужна магнітна буря: "трусити" буде майже 6-бальний шторм

22:05

Зеленський озвучив головні результати "Рамштайну"-17, заінтригував новинами

21:49

Ще одна фанатська смерть: на концерті Роббі Вільямса загинула жінка

21:42

"Нас таких тисячі": відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір

21:30

Ці хрусткі бутерброди - просто бомба: супершвидкий рецепт на сковороді за 1 хвилину

21:15

Віталій Портников. Про що Путін брехав G20Відеоблоги

21:10

Ви навіть не здогадаєтесь, що це за популярний салат: закуска на Новий рік 2024 - рецептВідео

20:33

Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

20:26

Коли в Україні з'являться Taurus та інша зброя: названо єдину умовуВідео

20:17

Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню: що це означаєПогляд

20:05

"Показував свого папугу": колишня наречена Галкіна розповіла про їхні стосунки

20:01

В Україні спростили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

19:50

Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

19:43

Росія "вимагатиме" 5 регіонів: Загородній попередив про небезпеку перемовинВідео

19:20

Допомога США може припинитися: експерт розповів, чим це загрожує

Реклама
19:18

У Шойгу поскаржилися на "приліт" по групі російських пропагандистів

19:14

"Путінізм без Путіна": хто буде правити Росією після війниПогляд

19:10

Суцільна ковзанка на дорогах і божевільний вітер: Україну накриває сильний шторм

19:01

Путін зібрався довго воювати і поміняв тактику: Данілов назвав мету Кремля

18:57

"Розуміє лише мову сили": ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів - Умеров

18:43

Тоді ми жили дружно: утікач Дівєєв-Церковний видав ностальгічне марення про совок

18:20

ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів

18:15

Як зараз виглядає Юлія Тимошенко в реальному житті - свіжі фото

18:13

Засідання "Рамштайну": Захід створює коаліцію і виділить Україні системи ППО

17:58

На каналі 2+2 – прем’єра чотирисерійного серіалу "Окуповані"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти