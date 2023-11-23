Путін поклянчив в України перемовини: Шольц назвав йому дві умови завершення війни

Глава Кремля Володимир Путін повинен зробити чіткі кроки для завершення розв'язаної Росією війни проти України, сказав канцлер ФРН Олаф Шольц.

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Путін повинен вивести свої війська з України-Шольц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Для завершення повномасштабної війни агресора Росії проти України директор Кремля Володимир Путін повинен припинити атаку на українську державу і вивести свої війська. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Barrons, глава уряду ФРН Шольц заявив, що він закликав Путіна, який поскаржився на "відмову Києва від перемовин", припинити атаки на Україну і вивести з країни свої війська, щоб війна завершилася.

"Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну і вивести війська, щоб ця війна нарешті закінчилася", - зазначив Шольц. відео дня

Прокоментувала слова глави РФ про нібито прагнення до миру і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За її словами, Путін "міг би легко довести своє прагнення до миру, якби відкликав своїх солдатів".

"Росії достатньо просто вивести свої війська з України", - підкреслила Мелоні.

Як Путін "просить перемовин" в України

Директор Кремля Володимир Путін часто "просить" Київ про "переговори". Москва хоче вести діалог на окупаційних умовах Кремля, а Путін скаржиться, що українська влада не збирається ні про що розмовляти ыз росіянами у такій ситуації.

Путін відзначився новою маячнею і на саміті Великої двадцятки. Там він знову звинуватив Україну в "небажанні вести перемовини".

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних перемовин із Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить з перемовного процесу", - сказав російський директор.

Росія добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні, раніше говорив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Коментуючи риторику Путіна, чиновник зазначав, що Москва не шукає шляхів для побудови реального діалогу з Києвом.

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