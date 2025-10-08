Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

Далекобійні ракети-дрони показують більшу ефективність, знищуються і російські комплекси ППО.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-nazval-cel-ukrainy-v-voyne-i-raskryl-novyy-prikaz-okkupantam-10704812.html Посилання скопійоване

Україна добилася успіхів у далекобійних ударах, результати значні - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

Військам РФ наказали штурмувати українські позиції будь-якою ціною

В окупантів зросли втрати

СБУ добилася успіхів у далекобійних ударах

Російські окупаційні війська отримали від свого командування наказ штурмувати позиції Сил оборони України будь-якою ціною. Втрати ворога почали зростати. Далекобійні ракети-дрони ефективно уражають ворожі цілі, знищуються й комплекси протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Отримали наказ штурмувати наші позиції будь-якою ціною"

У своєму Telegram-каналі глава держави опублікував повідомлення за підсумками доповіді керівника СБУ Василя Малюка.

відео дня

За словами Зеленського, ворог отримав команду штурмувати українські позиції будь-якою ціною. Втрати окупантів зросли.

"Окремо відзначу воїнів ЦСО "А" СБУ, які здійснюють активні дії на Покровському напрямку. Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції будь-якою ціною. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат", - сказав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

За словами Зеленського, лише воїни СБУ на Покровському напрямку ліквідовують понад 100 окупантів на день. Зокрема ЦСО "А" СБУ за минулий місяць ліквідували 3028 ворожих солдатів.

Цю цифру він назвав без урахування результатів інших підрозділів Сил оборони України.

Коротко про Покровськ / Інфографіка: Главред

Далекобійні удари СБУ

Крім того, Зеленський зазначив, що керівник спецслужби Малюк доповів про результати далекобійних ударів силами СБУ.

"Важливо, що велику ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО", - зазначив президент.

Крім того, він додав, що Служба безпеки продовжує роботу, спрямовану на знищення ворожих агентурних мереж.

"Узгодив і наші операції, які мають на меті зменшення російського військового потенціалу", - наголосив Володимир Зеленський.

Що каже експерт

Якщо Україна гіпотетично отримає оптимальну кількість ракет Tomahawk - наприклад, декілька сотень - то можна було б знищити російську енергетику, вважає військовий експерт Олег Жданов.

Проте не факт, що Київ міг би отримати багато ракет.

"Так, за допомогою Tomahawk ми могли б поховати російську енергетику. Ми змогли б створити умови кризи, і криза б поховала російську енергетику.

Якби Трамп ухвалив рішення про передачу Tomahawk, навряд чи б Росія змогла чимось заперечити. Свого часу вона кричала про неприпустимість передачі Україні ATACMS, але проковтнула це. Проковтнула б і Tomahawk. Насилу і з великою політичною істерикою, але проковтнула б.

Поки що ми з вами живемо манною небесною - чекаємо, коли ж нам дадуть Tomahawk, і якщо дадуть, то скільки", - вважає Жданов.

Війна в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, війська Путіна просунулися у двох областях. За даними DeepState, ворожі сили досягли успіхів у Сумській і Запорізькій областях. Просування зафіксовано на кількох ділянках фронту в Запорізькій області.

Україна своїми ракетами Паляниця, Пекло і Фламінго здатна влаштувати блекаут у Москві, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов. Причому, на думку аналітика, такого результату можна досягти і без ракет Tomahawk.

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: на нараді з Міноборони і Генштабом РФ він сказав, що за 2025-й рік ворожі сили захопили лише 1% українських територій. Таким чином, уповільнення темпів російського наступу визнали навіть у Кремлі.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред