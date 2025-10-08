Рус
Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Андрій Ганчук
8 жовтня 2025, 14:38
Суттєве уповільнення темпів наступу росіян зафіксував навіть офіційний Кремль.
Путін, війська РФ
Окупанти у 2025-му році захопили 1% української території - Путін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

  • Путін визнав провал окупантів в Україні
  • За словами Путіна, у 2025-му ворог захопив 1% територій України

Очільник Кремля Володимир Путін у межах наради з керівництвом Міноборони і Генштабу російських окупантів 7 жовтня визнав, що ворог провалює війну проти України, а за 2025 рік захопив лише 1% української території.

Провал окупантів в Україні

Як повідомляє DW, Путін сказав, що російські війська з початку 2025 року захопили "майже п'ять тисяч квадратних кілометрів території - 4900 - і 212 населених пунктів".

відео дня

Журналісти зазначили: такі цифри свідчать про уповільнення темпів наступу, оскільки заявлені Путіним 4900 км² - менше ніж 1% території України.

Аналіз від DeepState

До речі, у серпні аналітики DeepState розповіли, що за останні на той момент 1010 днів війни ворог окупував менше 1% територій України.

Росіяни досягли великих просувань на фронті в перші дні повномасштабної війни, проте завдяки контрнаступам Сил оборони України на півночі, а також у Харківській і Херсонській областях, вдалося повернути більшу частину захоплених ворогом територій.

Що каже експерт

Путін може застосувати ядерну зброю, коли зрозуміє, що інакше "перемогти" у війні він не може, сказав в інтерв'ю Главреду російський дипломат Борис Бондарєв.

"Путіну потрібно демонструвати, що всі ці втрати і проблеми - не дарма. Пояснення того, навіщо угробив 500 тисяч осіб, економіку заради того, щоб Крим ніхто не відібрав, не переконають навіть найзатятіших прихильників Путіна. Тому йому потрібно, щоб Захід "прогнувся" - і тоді він витягне ядерну зброю і буде їм погрожувати", - вважає він.

Ядерний шантаж може початися після того, коли стане остаточно зрозуміло: звичайні озброєння не приносять "бажаного" для Кремля результату.

Коли звичайні інструменти - безпілотники, терор, провокації, навіть біологічні чи інші атаки - перестануть працювати, коли гібридна війна не принесе бажаного результату, може початися ядерний шантаж. Що називається, останній аргумент королів", - підкреслив Борис Бондарєв.

Які бувають типи ядерної зброї та зони ураження / Інфографіка Главреда

Як повідомляв Главред, у зведенні DeepState розповіли, що російські війська просунулися у двох областях - Запорізькій і Сумській. На одному з напрямків ворожі сили просунулися поблизу декількох населених пунктів.

В Інституті вивчення війни сказали, що Сили оборони відрізали росіянам шляхи постачання на одній з ділянок фронту в Сумській області. Крім того, ворог продовжує застосовувати ДРГ для просування під Куп'янськом і намагається на надувних човнах форсувати річку Оскіл.

Україна може влаштувати блекаут у Москві, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов. Якщо це станеться, становище Володимира Путіна в Кремлі може похитнутися.

Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

