Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Коротко:
- Путін визнав провал окупантів в Україні
- За словами Путіна, у 2025-му ворог захопив 1% територій України
Очільник Кремля Володимир Путін у межах наради з керівництвом Міноборони і Генштабу російських окупантів 7 жовтня визнав, що ворог провалює війну проти України, а за 2025 рік захопив лише 1% української території.
Провал окупантів в Україні
Як повідомляє DW, Путін сказав, що російські війська з початку 2025 року захопили "майже п'ять тисяч квадратних кілометрів території - 4900 - і 212 населених пунктів".
Журналісти зазначили: такі цифри свідчать про уповільнення темпів наступу, оскільки заявлені Путіним 4900 км² - менше ніж 1% території України.
Аналіз від DeepState
До речі, у серпні аналітики DeepState розповіли, що за останні на той момент 1010 днів війни ворог окупував менше 1% територій України.
Росіяни досягли великих просувань на фронті в перші дні повномасштабної війни, проте завдяки контрнаступам Сил оборони України на півночі, а також у Харківській і Херсонській областях, вдалося повернути більшу частину захоплених ворогом територій.
Що каже експерт
Путін може застосувати ядерну зброю, коли зрозуміє, що інакше "перемогти" у війні він не може, сказав в інтерв'ю Главреду російський дипломат Борис Бондарєв.
"Путіну потрібно демонструвати, що всі ці втрати і проблеми - не дарма. Пояснення того, навіщо угробив 500 тисяч осіб, економіку заради того, щоб Крим ніхто не відібрав, не переконають навіть найзатятіших прихильників Путіна. Тому йому потрібно, щоб Захід "прогнувся" - і тоді він витягне ядерну зброю і буде їм погрожувати", - вважає він.
Ядерний шантаж може початися після того, коли стане остаточно зрозуміло: звичайні озброєння не приносять "бажаного" для Кремля результату.
Коли звичайні інструменти - безпілотники, терор, провокації, навіть біологічні чи інші атаки - перестануть працювати, коли гібридна війна не принесе бажаного результату, може початися ядерний шантаж. Що називається, останній аргумент королів", - підкреслив Борис Бондарєв.
Війна Росії проти України - новини за темою:
Як повідомляв Главред, у зведенні DeepState розповіли, що російські війська просунулися у двох областях - Запорізькій і Сумській. На одному з напрямків ворожі сили просунулися поблизу декількох населених пунктів.
В Інституті вивчення війни сказали, що Сили оборони відрізали росіянам шляхи постачання на одній з ділянок фронту в Сумській області. Крім того, ворог продовжує застосовувати ДРГ для просування під Куп'янськом і намагається на надувних човнах форсувати річку Оскіл.
Україна може влаштувати блекаут у Москві, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов. Якщо це станеться, становище Володимира Путіна в Кремлі може похитнутися.
Інші новини:
- РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на декілька днів
- Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецназу ЗСУ біля Куп'янська
- У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну
Про джерело: Deutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.
"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).
За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред