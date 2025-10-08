Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

У Запорізькій області ворог просунувся одразу на кількох ділянках.

https://glavred.net/front/voyska-putina-prodvinulis-v-dvuh-oblastyah-v-deepstate-raskryli-detali-10704707.html Посилання скопійоване

Росіяни в Запорізькій області просунулися в районах декількох населених пунктів / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Коротко:

Окупанти просунулися в Запорізькій та Сумській областях

Війська РФ поліпшили своє становище на кількох локаціях

Російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Де просунулися війська РФ

Як повідомляють аналітики DeepState, росіяни просунулися поблизу населеного пункту Новомиколаївка Сумської області.

відео дня

Крім того, у Запорізькій області ворожі сили просунулися поблизу 5 сіл: Новоіванівки, Мисливського, Малинівки, Вишневого та Полтавки.

Що каже експерт

Очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін має намір протягом півроку домагатися військових результатів в Україні, щоб створити умови для просування своїх ультиматумів, сказав в інтерв'ю Главреду політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Утім, на кремлівського керівника очікує провал.

"Я думаю, що Путін для себе відвів приблизно півроку, починаючи з вересня. Тобто протягом цих півроку він буде прагнути добитися ще певних додаткових військових результатів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог. Очевидно, що такого не буде, тому далі вже буде потрібна синергія кількох чинників. По-перше, робота сил оборони України в дипстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні, зокрема подальше перепозиціонування Китаю в цьому питанні, щоб вийти на прагматичне рішення щодо необхідності припинення російсько-української війни", - наголосив Чаленко.

Що відбувається на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше окупанти Росії зайшли до села Олексіївка Дніпропетровської області, яке розташоване на північ від Вербового. За даними DeepState, кілька груп противника потрапили в село зі сходу, проїхавши повз лінії електропередач.

Крім того, днями ворог, імовірно, захопив село Маліївка в Синельківському районі Дніпропетровщини. Також окупанти просунулися в Донецькій і Запорізькій областях.

ЗСУ можуть здобути перемогу у війні, вважають аналітики The Atlantic. Українська стратегія в боротьбі на виснаження показує несподівані результати, а війська адаптувалися до мінливих умов бойових дій.

Інші новини:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред