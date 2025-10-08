Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Коротко:
- Окупанти просунулися в Запорізькій та Сумській областях
- Війська РФ поліпшили своє становище на кількох локаціях
Російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.
Де просунулися війська РФ
Як повідомляють аналітики DeepState, росіяни просунулися поблизу населеного пункту Новомиколаївка Сумської області.
Крім того, у Запорізькій області ворожі сили просунулися поблизу 5 сіл: Новоіванівки, Мисливського, Малинівки, Вишневого та Полтавки.
Що каже експерт
Очільник країни-окупанта Росії Володимир Путін має намір протягом півроку домагатися військових результатів в Україні, щоб створити умови для просування своїх ультиматумів, сказав в інтерв'ю Главреду політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.
Утім, на кремлівського керівника очікує провал.
"Я думаю, що Путін для себе відвів приблизно півроку, починаючи з вересня. Тобто протягом цих півроку він буде прагнути добитися ще певних додаткових військових результатів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог.
Очевидно, що такого не буде, тому далі вже буде потрібна синергія кількох чинників. По-перше, робота сил оборони України в дипстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні, зокрема подальше перепозиціонування Китаю в цьому питанні, щоб вийти на прагматичне рішення щодо необхідності припинення російсько-української війни", - наголосив Чаленко.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
