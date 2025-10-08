Tomahawk для України від Трампа: у Британії дізналися, що чекає на Путіна і Москву

Навіть якщо Tomahawk надійдуть за декілька місяців і не вилетять із пускових установок, фактор постачань ракет вплине на Кремль.

https://glavred.net/war/rakety-tomahawk-ukraine-ot-trampa-v-britanii-uznali-chto-zhdet-putina-i-moskvu-10704698.html Посилання скопійоване

Tomahawk мають змусити Путіна сісти за стіл перемовин для припинення війни - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Коротко:

Постачання "Томагавків" Україні займе час

Ракети Tomahawk дістануть до Москви і можуть нести ядерний боєзаряд

Tomahawk - інструмент для посадки Путіна за стіл перемовин

Україна очікує конкретного рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо постачання далекобійних ракет Tomahawk. Їхня дальність становить 2574 кілометри, ракети здатні долетіти до Москви і нести ядерні боєголовки. Навіть якщо Tomahawk будуть поставлені Києву лише за деякий час або взагалі не попрямують на запуск, фактор їхньої наявності можна використовувати як важіль тиску на главу Кремля Володимира Путіна.

Постачання Україні ракет Tomahawk може зайняти місяці

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що на постачання американських далекобійних ракет можуть піти місяці. Журналісти посилаються на думку одного з провідних фахівців із питання національної безпеки США.

відео дня

Також вони нагадали, що Трамп днями натякнув на готовність поставити Україні "Томагавки". Проте спочатку хотів би дізнатися, як вони будуть застосовуватися.

У чому особливість "Томагавків"

Також ЗМІ акцентували увагу на тому, що незважаючи на неможливість швидких постачань, російські удари по енергетиці України з наближенням зими посилюють перемовини про військову допомогу.

Дальність Tomahawk - 2574 км. Ракета здатна нести ядерні боєголовки і може дістати до Москви.

Коротко про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Як Tomahawk посилять тиск на Путіна

У The Telegraph підкреслили, що в Білому домі поки що не дають додаткових коментарів словам Трампа, а якщо ракети таки доїдуть до України, їхню наявність у Києва можна буде використовувати як важіль тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів для припинення війни.

Ракети Томагавк для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Telegraph 26 вересня написали, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом попросив у американців ракети Tomahawk.

Пізніше український гарант підтвердив свою розмову з Трампом про далекобійне озброєння для України.

"Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог [з Дональдом Трампом]. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо", - сказав президент Зеленський.

Трамп підтримав Україну в питанні ударів по важливих енергетичних об'єктах на території Росії, написали в The Times. Такий крок може стати серйозним ударом для Путіна і змусити його шукати шляхи для припинення війни.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред