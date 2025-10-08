Збирають дощову воду: в ISW сказали, де ЗСУ відрізали окупантів від постачання

Окупантам не вдалось просунутись на Сумському напрямку.

Ситуація на Сумському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

ЗСУ перекрили лінії зв'язку та шляхи постачання росіян

Окупанти в Юнаківці не отримують воду вже 8 днів

Для форсування річки Оскіл ворог використовує канати та надувні човни

ЗСУ за допомогою безпілотників перекрили російським окупантам наземні лінії зв'язку та шляхи постачання на Сумщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти на Сумському напрямку продовжили наступальні операції, але не просунулися.

Аналітики говорять, що через перекриття українськими дронами всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання, Північне угруповання військ, яке утримує позиції в Юнаківці, не отримує води вже 8 днів, тому росіяни збирають дощову воду.

"Військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду. Вони знаходяться у тилових штабах за 20 км від лінії зіткнення та відмовляються вивозити поранених та вбитих", - йдеться у повідомленні.

В ISW також розповіли, що на Куп'янському напрямку російські війська продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для просування, а для форсування річки Оскіл вони використовують канати та надувні човни.

Скільки ще може воювати Росія

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що поки економіка Росії дає Путіну можливості воювати, він буде воювати.

"Коли вона перестане це дозволяти, ми, можливо, побачимо сценарій на кшталт Північної Кореї, яка за допомогою ядерного шантажу домагалася допомоги. Ось цей ядерний шантаж, думаю, може виникнути і в Росії", - сказав він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState говорили, що армія РФ окупувала село Маліївка в Синельківському районі Дніпропетровської області. Поблизу Маліївки росіяни також просунулися в районі села Вороне.

Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута заявив, що Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території та зачистити 200 кв. км від ворожих військ.

Військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов розповів, що українські захисники продовжують знищувати залишки російських військ, які потрапили в оточення поблизу Добропілля на Донеччині. Окупанти опинилися відразу у двох невеликих "котлах".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

