Мирний договір із РФ: вступ України до НАТО зараз не головна мета – Мельник

Гарантії безпеки можуть бути як із двосторонніми, так і з багатосторонніми угодами, каже Андрій Мельник.

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Названо умови вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Центральне значення має питання гарантій безпеки Україні

Києву потрібні зобов'язання щодо оборони з боку союзників

Членство в НАТО залишається для України на порядку денному, однак зараз як проміжне рішення для України центральне значення має питання гарантій безпеки, заявив новопризначений постійний представник України в ООН Андрій Мельник.

"Членство в НАТО залишається для України на порядку денному. Однак питання гарантій безпеки має для нас центральне значення як проміжне рішення", - наголосив він в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenpost.

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Український дипломат звернув увагу на те, що однак вони мають виходити за рамки суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року.

"Нашим партнерам доведеться ретельно розписати військові засоби, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії", - відповів Мельник.

Говорячи про можливість отримання гарантій безпеки, він сказав, що це можуть бути як двосторонні, так і багатосторонні угоди, які повинні включати зобов'язання з оборони України.

/ Инфографика: Главред

Крім цього, постпред в ООН додав, що Києву потрібні міжнародні зобов'язання з оборони з боку західних союзників на випадок, якщо Україна знову піддасться загрозі або нападу з боку Росії.

"Вони також могли б стати частиною можливого великого мирного договору з Росією", - сказав Мельник.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, можливо чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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