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Путін може погодитися на вступ України в НАТО: у ЗМІ назвали умови

Маріна Фурман
7 січня 2025, 12:17
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Кремль готовий розглядати поступки, які знизять економічний тиск і задовольнять вимоги російських олігархів.
Путин, Украина, НАТО
Путін може змінити позицію щодо вступу України в НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Основне:

  • За вступ України в НАТО Путін буде вимагати зняття економічних санкцій
  • Диктатор РФ наполягатиме на виведенні американських військових баз зі Східної Європи

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на вступ України до НАТО за умови виконання певних вимог. Про це заявив журналіст-розслідувач Христо Грозєв, цитує Novinite.

За словами медійника, насамперед Путін може вимагати виведення американських військових баз зі Східної Європи. Крім того, диктатор РФ буде наполягати на частковому знятті економічних санкцій з Росії в обмін на вступ України в НАТО.

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На думку журналіста, такі умови Путіна можуть бути прийнятними і для новообраного президента США Дональда Трампа. Проте, залишається незрозумілим, чи погодяться на ці поступки східноєвропейські країни, зокрема Польща та Чехія.

Журналіст додав, що на рішення Путіна розглянути ці умови, мабуть, вплинув зростаючий внутрішній тиск з боку російської еліти, яка прагне відновити економічну стабільність і зменшити міжнародну ізоляцію.

Таким чином Кремль готовий розглядати поступки, які знизять економічний тиск і задовольнять вимоги російських олігархів.

Вступ України в НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна продовжує активно рухатися в напрямку вступу до НАТО, що є основним елементом стратегії національної безпеки. Нардеп Єгор Чернєв наголосив, що стаття 5 Північноатлантичного альянсу є єдиною реальною гарантією безпеки для України, і жодні інші угоди не можуть замінити членство в Альянсі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен має аналогічну позицію. Він наголошував, що Україна повинна бути частиною НАТО.

Водночас постійний представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що членство в НАТО залишається для України на порядку денному, однак зараз як проміжне рішення для України центральне значення має питання гарантій безпеки. Говорячи про можливість отримання гарантій безпеки, він сказав, що це можуть бути як двосторонні, так і багатосторонні угоди, які повинні включати зобов'язання з оборони України.

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Хто такий Христо Грозев

Христо Грозев - журналіст-розслідувач видання "Bellingcat", один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального. 2019 був нагороджений European Press Prize в категорії "Розслідувальна Журналістика", пише Вікіпедія.

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