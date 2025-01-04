'Єдиний спосіб': Подоляк сказав, як НАТО може перемогти РФ

Росія готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні.

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Спосіб перемогти Росію / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Ключові тези:

У НАТО є зброя, але її не готові використовувати

За рахунок України можна перемогти Росію

Якщо країна-агресор Росія збереже такі ж темпи мілітаризації країни, які є сьогодні, то за п'ять років у держав НАТО не буде жодного шансу. Про це в інтерв'ю телеканалу Freedom заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, єдиний спосіб — це перемогти росіян за допомогою України.

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"У них (держав НАТО, — ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо за 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", - наголосив Подоляк.

Він також додав, що Росія готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні.

"Тому єдина можливість перемогти РФ — перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", - вважає радник очільника Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що якщо Україна не зможе перемогти Росію, то країнам НАТО "варто готуватися до вкрай важких наслідків".

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у РФ мають намір продовжувати війну до 2027 року, уникаючи переговорів про її завершення. Там почали збирати ресурси для продовження конфлікту.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що війна в Україні може тривати ще не менше трьох років, 2025-й рік не стане "роком останнього пострілу".

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що жоден переговорний процес про закінчення війни неможливий, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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