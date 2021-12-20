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Рішення ухвалять без зволікань: в РНБО оцінили шанси запровадження воєнного стану Україні

20 грудня 2021, 11:46
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У разі запровадження воєнного стану всі посадові особи будуть чітко діяти, і ситуація, яка була в 2014 році, не повториться, заявив Олексій Данілов.

Данилов
Олексій Данілов заявив, що зараз немає необхідності запроваджувати воєнний стан в Україні / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає необхідності у запровадженні воєнного стану, але якщо вона з'явиться, рішення ухвалять негайно.

Данілов підкреслив, що в разі запровадження воєнного стану всі посадові особи будуть чітко діяти, і ситуація, яка була в 2014 році, не повториться, передає Апостроф.

"Я б не лякав людей зараз запровадженням воєнного стану. Рішення ухвалюватимуться залежно від обставин, які будуть в країні. Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то одразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що зараз дійсно збільшилася російська військова присутність на кордонах України.

"Але вона не дуже критична, щоби зараз говорити: "Все, ось завтра вони почнуть". Ми цього зараз не бачимо. Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією. Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені. У нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій з цього приводу. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо", - сказав Данілов.

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При цьому він не виключає, що небезпека може виникнути завтра - адже невідомо, що відбувається в голові у людей, які сидять в Кремлі.

читайте такожВтрати в рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти УкраїниДанилов також додав, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області військовим способом, бо усвідомлює кількість людських жертв, до якої призведе таке рішення.

Російські військові біля українського кордону та загроза вторгнення

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили наприкінці жовтня цього року американські видання The Washington Post і Politico. Було опубліковано статті, в якихйшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх даних вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських кордонів може збільшитися до 175 тисяч. Однак Київ буде готовий до такого розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці та світу, про що Зеленському, за його словами, повідомив глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов, зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

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