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В РНБО заявили про можливий напад РФ з Азовського моря

27 грудня 2021, 01:47

Україна втратила 70% свого військово-морського флоту в 2014 році.

Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Азовське море з точки зору можливого вторгнення Російської Федерації - це важке для України місце.

Про це The Washington Post сказав секретар РНБО.

"Азов -" дуже важким місцем для нас", - так він висловився з приводу інформації Washington Post про те, що Росія може почати вторгнення в Україну не з суші - східного кордону, а саме з Азовського моря.

За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна буде протидіяти за допомогою крилатих ракет наземного базування Нептун.

Очікується, що перший дивізіон цього ракетного комплексу найближчим часом стане на бойове чергування.

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Україна втратила військово-морський флот

Він нагадав, що Україна втратила 70% свого військово-морського флоту в 2014 році, коли Росія захопила Севастополь, чорноморський порт на Кримському півострові.

читайте такожРФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данилов оцінив ймовірність наступу Москви

Нагадаємо, раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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