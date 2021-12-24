Зеленський скликає нове засідання РНБО: названо дату

Володимир Зеленський / УНІАН

У середу, 29 грудня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Засідання відбудеться за ініціативою президента Володимира Зеленського, говоривши у повідомленні апарату РНБО.

Зазначається, що нове засідання РНБО глава держави ініціював після доповіді секретаря Радбезу Олексія Данілова.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря РНБО Олексія Данілова ... глава держави прийняв рішення про проведення в середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - повідомили в апараті РНБО.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій. У списках числиться 237 осіб, які брали участь у проведенні російських виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" і силових органів.

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Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти 237 осіб, які брали участь у підготовці виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу та в Криму.

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