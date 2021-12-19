Зброї вистачить: в РНБО розповіли про готовність до можливого вторгнення РФ

Україна готова до зустрічі непроханих "зелених чоловічків", підкреслив Олексій Данілов.
В Україні достатньо зброї для того, щоб дати відсіч при можливій агресії РФ, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В ході відвідування компанії-виробника зброї він підкреслив, що Україна готова до зустрічі непроханих "зелених чоловічків".
"Тому, щоб гвинтівок у нас під "час X" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого роду чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК. Цієї зброї має бути і буде достатньо", - підкреслив секретар РНБО.
Компанія, яку відвідав Данілов разом з Міністром оборони Олексієм Резніковим виготовляє гвинтівки UAR-15, а також снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10m і UBR-008. Одна з цих гвинтівок офіційно прийнята на озброєння української армії.
читайте такожУкраїна не залишиться сама в разі вторгнення Росії-Резніков
Раніше Данілов заявив, що РНБО України стежить за ситуацією на кордоні. І спостерігає за всім, що відбувається на території Росії вглиб на 400 кілометрів.
Данілов запевнив журналістів, що все під контролем. "У нас все під контролем", - сказав секретар РНБО.
Читайте ще:
- США готові посилити східний фланг НАТО у разі вторгнення РФ в Україну
- "Дорого обійдеться": в ЄС попередили Росію про наслідки вторгнення в Україну
- Всі будуть залучені в це питання: Данілов детально розповів про план оборони на випадок вторгнення РФ