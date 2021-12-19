В РНБО розповіли про "невидиму" зброю України в боротьбі з Росією

Олексій Данилов / inform.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як діятиме Україна у разі наступу Росії.

За його словами, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни.

Крім того, він розповів про головну зброю проти Кремля.

"Я хочу зауважити, що у нас є ще окрема зброя, на яку ніхто не звертає уваги. Це наш дух. Чому ми відрізняємося від росіян? Тому що дух свободи, дух відповідальності за нашу країну - це наш внутрішній дух, який не в кожній нації, не в кожній країні присутній", - заявив Данілов.

Секретар РНБО згадав 2014 рік, один з найскладніших за період незалежної України, коли хлопці майже без зброї вирушили захищати нашу країну.

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"Ворог ніколи не міг собі цього уявити, тому що він вважав, що, починаючи з приходу Януковича, він майже знищив нашу армію, знищив нашу Службу безпеки та інші інститути - але не так сталося. І саме завдяки цьому духу нашого народу відбулися ті речі, які ми сьогодні маємо", - підсумував він.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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