В РНБО розповіли про "невидиму" зброю України в боротьбі з Росією

Секретар РНБО згадав 2014 рік, один з найскладніших за період незалежної України.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як діятиме Україна у разі наступу Росії.
За його словами, всі відповідні установи відразу стануть на захист нашої країни.
Крім того, він розповів про головну зброю проти Кремля.
"Я хочу зауважити, що у нас є ще окрема зброя, на яку ніхто не звертає уваги. Це наш дух. Чому ми відрізняємося від росіян? Тому що дух свободи, дух відповідальності за нашу країну - це наш внутрішній дух, який не в кожній нації, не в кожній країні присутній", - заявив Данілов.
Секретар РНБО згадав 2014 рік, один з найскладніших за період незалежної України, коли хлопці майже без зброї вирушили захищати нашу країну.
"Ворог ніколи не міг собі цього уявити, тому що він вважав, що, починаючи з приходу Януковича, він майже знищив нашу армію, знищив нашу Службу безпеки та інші інститути - але не так сталося. І саме завдяки цьому духу нашого народу відбулися ті речі, які ми сьогодні маємо", - підсумував він.
Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
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