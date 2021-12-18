Спалаху захворюваності "Омікроном" в Україні потрібно очікувати в лютому 2022 року – РНБО

Спалах захворюваності "Омікроном" може бути у лютому наступного року, кажуть в РНБО / Фото Reuters

В Україні варто очікувати нової хвилі коронавірусу в лютому 2022 року – тоді в нашій країні може набути поширення штам "Омікрон".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, пише ТСН.

Данілов зазначив, що "Омікрон" швидше поширюється і може охоплювати більше людей, проте при цьому людина, яка його підхопила, переносить хворобу простіше і легше, ніж штам "Дельта".

"Омікрон" прийде. Ми від цього нікуди не втечемо… Від 15-20 лютого ми можемо отримати початок наступної хвилі. Те, що буде ще одна хвиля, ми в цьому впевнені", – зазначив секретар РНБО.

Щоб черговий сплеск хвороби пройшов легко, він закликав українців вакцинуватися.

Реклама

"Інша справа, наскільки суспільство буде усвідомлене для того, щоб провакцинуватися і підійти дуже спокійно до цих речей. Але це прогноз, все залежить від того, як поводитимуться наші громадяни", – сказав Данілов.

читайте такожЯк швидко симптоми "Омікрону" проявляються після зараження, пояснили у ВООЗТакож він виступив за введення в Україні бустерної дози. Секретар РНБО наголосив: якщо у нашій державі вакцинується 80% населення, то чергові спалахи COVID-19 минатимуть простіше.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 18 грудня, повідомили про перший виявлений випадок зараження "Омікроном". Як зазначив очільник МОЗ Віктор Ляшко, людина, інфікована цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У Єврокомісії раніше зазначали, що штам коронавірусу "Омікрон" дуже швидко поширюється і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня 2022 року.

Вас також може зацікавити: