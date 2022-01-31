Зустрічі Зеленського та Путіна у Пекіні не буде: на Банковій пояснили ситуацію з перемовинами

Зеленський не поїде на відкриття Олімпіади у Пекіні - Офіс президента / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський не планує їхати до Китаю на церемонію відкриття зимової Олімпіади, тому зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у Пекіні не буде. Однак Київ вітає заяву Кремля і сприймає таку риторику як готовність Москви до прямих перемовин глав української та російської держав. Про це заявив прессекретар Банкової Сергій Нікіфоров.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що наразі в планах Зеленського немає візиту до КНР на відкриття Олімпіади у Пекіні. Президент має намір провести зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким, главою уряду Великобританії Джонсоном, прем'єром Рютте і главою Турецької республіки Реджепом Ердоганом.

"Станом на сьогоднішній день в календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - сказав Никифоров і додав, що такі перемовини повинні зміцнити підтримку України на міжнародній політичній арені.

Втім, на Банковій позитивно оцінили заяву Кремля про можливість зустрічі Зеленського та Путіна.

"У той же час, ми вітаємо, що в Кремлі нарешті почали усвідомлювати безальтернативність прямих контактів і заговорили про можливість зустрічі президентів",-підкреслив Сергій Никифоров.

Реклама

читайте також"У Сочі на лижах покататися?": Зеленський різко відповів на пропозицію Путіна про зустрічНагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у президента РФ Путіна не заплановано перемовин з лідерами інших держав на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. Виняток - зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. Однак у Москві припустили можливість зустрічі Путіна з президентом України Зеленським на спортивному заході.

Зустріч Зеленського та Путіна

Раніше прямі перемовини президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним запропонувала провести Туреччина. У Анкарі неодноразово казали про те, що турецька держава зацікавлена в мирному вирішенні російсько-українського конфлікту. Президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган заявляв про надію на організацію зустрічі.

Однак у Кремлі у відповідь казали, що Москва погодиться на перемовини Путіна з Зеленським тільки у тому випадку, якщо Анкара умовить Київ піти на реалізацію Мінських угод щодо Донбасу.

На Банковій позитивно відреагували на ініціативу щодо перемовин Зеленського та Путіна у Туреччині. Однак у Києві вважають, що Росія знаходиться в глухій перемовній позиції, і така ситуація заважає досягти прогресу в діалозі з Москвою.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для західних ЗМІ піддав різкій критиці заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Зеленський може приїхати на перемовини до Росії, проте Москва не збирається обговорювати Донбас. Український гарант різко підкреслив, що він не вестиме перемовин з росіянами на таких умовах.

Главред рекомендує: