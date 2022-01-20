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Зустріч Зеленського та Путіна у Анкарі: Ердоган оголосив про ініціативу щодо перемовин України і РФ

20 січня 2022, 19:30

Туреччину засмучує атмосфера війни між Києвом та Москвою, сказав Реджеп Ердоган.

Путін, Зеленський
Туреччина сподівається на організацію зустрічі Зеленського та Путіна у Анкарі / УНІАН, Reuters

Туреччина сподівається на організацію зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна, яка може відбутися у Анкарі в режимі прямих двосторонніх перемовин. Про це заявив турецький глава держави Реджеп Ердоган.

Під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїба Букеле він сказав про те, що Анкара хотіла б організувати прямі перемовини Зеленського та Путіна. Війна Росії і України засмучує Туреччину, оскільки у держави є відносини, як з Києвом, так і з Москвою.

читайте такожРФ- "друг" , А Туреччина посередник: Ердоган готовий допомогти Зеленському і Путіну "помирити" Москву з Києвом"Атмосфера війни, це психологічний стан, засмучує нас, так як ми є країною, яка має хороші відносини з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шанованих Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч - на-віч", - підкреслив Реджеп Ердоган.

Пропозиція Туреччини щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар турецького президента Ібрагім Калин 19 січня зробив заяву про те, що він запросив президента України Володимира Зеленського і главу Кремля Володимира Путіна з візитом до Туреччини для проведення перемовин, спрямованих на врегулювання конфлікту Москви і Києва. Спікер казав, що Ердоган має намір приїхати до Києва для дискусії з Зеленським.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь звинуватив Україну в нібито невиконанні Мінських угод щодо Донбасу і сказав, що Москва може бути готовою до діалогу тільки у тому випадку, якщо Анкара, мовляв, умовить Київ піти на запуск "Мінська".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Київ вважає прийнятною ініціативу Ердогана щодо зустрічі Зеленського та Путіна у Туреччині. Однак, за його словами, Росія знаходиться в глухій перемовній позиції. Ситуація, що склалася, блокує маневри в рамках дискусій.

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