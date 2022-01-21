Кремль дізнався про ініціативу з Туреччини щодо "зустрічі" Зеленського, Путіна і "ЛДНР"

Ми чули заяви, що наші турецькі колеги готові запросити на перемовини "представників Донбасу" - Пєсков / Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що з Туреччини надходять повідомлення про те, що, мовляв, там збираються запросити на зустріч не тільки українського гаранта Володимира Зеленського та главу Кремля Володимира Путіна, а й представників так званих "ЛНР" і "ДНР". У Москві цікавляться думкою Києва щодо такої нібито ініціативи, у той час, коли з Анкари офіційних заяв щодо цього питання не надходило.

Як повідомляє ТАСС, під час свого брифінгу в п'ятницю, 21 грудня, він сказав про те, що Росія нібито вітає будь-які ініціативи, спрямовані на врегулювання конфлікту на Донбасі, а з Туреччини надходять відомості про, мовляв, готовність запросити на перемовини Путіна та Зеленського і представників "ЛДНР".

читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу у вирішенні конфлікту Росії та України і назвав головні цілі Анкари"Ми чуємо заяви, які звучать з Анкари. Можна вітати будь-які зусилля з врегулювання ситуації в Україні. Ми також чули заяви про те, що наші турецькі колеги готові запросити представників Донбасу", - сказав Пєсков.

Також він додав, що ситуація за участю "ЛДНР" у перемовинах щодо Донбасу є важливою для Москви, тому слід дізнатися думку Києва щодо цього питання.

"Цікаво було б дізнатися в цьому контексті, чи звернули на це увагу українські опоненти, і як вони до цього ставляться", - вважає Пєсков.

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Втім, він також додав, що деталі можливих перемовин у Туреччині поки що не опрацьовувалися.

"Ні, наразі жодних таких експертних субстантивних перемовин не було", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Звідки з'явилася інформація про "ЛДНР" на зустрічі Зеленського та Путіна

Раніше російське державне інформагентство РИА Новости з посиланням на джерело в турецькому МЗС повідомило, що Туреччина нібито планує організувати перемовини щодо Мінських угод стосовно Донбасу за участю представників так званої "ЛДНР". Такі зустрічі, мовляв, повинні стати "частими і регулярними".

"Перемовини щодо Мінських угод відбудуться у Стамбулі. У них братимуть участь ті ж гравці, що й раніше: Росія, Україна, представники від Донбасу та ОБСЄ. Дата проведення перемовин наразі не визначена. Зустрічі в рамках перемовного процесу будуть частими і регулярними", - вказувалося в повідомленні.

Пропозиція Туреччини щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Турецький президент Реджеп Ердоган ще наприкінці листопада минулого року зробив заяву про намір Анкари стати посередником у діалозі українського глави держави Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна щодо врегулювання конфронтації двох країн.

На Банковій підтримали плани Ердогана щодо перемовин Зеленського та Путіна, назвали Туреччину серйозним геополітичним гравцем і закликали Росію не відмовлятися від такого варіанту розвитку перемовного процесу.

Тоді у Росії відкинули ініціативу Туреччини і заявили, що Москва, мовляв, не є стороною конфронтації на Донбасі, а Київ нібито повинен вести перемовини з "ЛДНР".

19 січня 2022 року прессекретар глави Туреччини Ібрагім Калин сказав, що Ердоган запросив Зеленського та Путіна відвідати турецьку державу для участі у перемовинах з метою врегулювання конфлікту Москви та Києва.

Також Ердоган незабаром приїде до Києва, щоб провести перемовини з Зеленським.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь звинуватив Україну в нібито невиконанні "Мінська" і заявив, що Росія готова до діалогу з ініціативи Ердогана тільки у тому випадку, якщо Анкара нібито умовить Київ піти на запуск Мінських угод.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у Києві позитивно ставляться до пропозиції Ердогана щодо організації перемовин Зеленського та Путіна. Втім, обговорення питання ускладнює позиція Росії, яка блокує ініціативи щодо врегулювання конфлікту.