Танки "на вулицях" Києва, загроза РФ, цинізм Лаврова і ПП-2: головні заяви Зеленського західним ЗМІ

В Україні танки вулицями не їздять, не треба розганяти паніку - Зеленський / Скріншот Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 січня, провів зустріч з представниками іноземних засобів масової інформації. Головна тема дискусії - можливе військове вторгнення Росії на територію української держави. Глава держави піддав критиці іноземні ЗМІ за паніку в ситуації з військами біля українських кордонів, розповів про залякування Києва з боку Москви, різко розкритикував главу МЗС РФ Лаврова за його "ініціативу" щодо візиту президента до Росії, оцінив обстановку зі вступом до НАТО і закликав до єдності.

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"У нас хіба танки по вулицях їздять..."

Президент зазначив, що наразі ситуація навколо кордонів України не гостріша, ніж вона була раніше. Інформаційна політика повинна бути більш виваженою, про що він особисто говорив і з Байденом. Іноземні журналісти не повинні роздмухувати паніку.

"Наразі я не вважаю більш напруженою, ніж у пік навчань (обстановку, - ред.). Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою. Нехай журналісти з'їздять до Києва, у нас хіба танки вулицями їздять... Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження... Це не так, нам не потрібна ця паніка", - зазначив глава держави.

У Зеленського немає протиріч з Байденом

Український гарант прокоментував відомості про нібито розбіжності з Байденом під час телефонної розмови, яка відбулася в четвер, 27 січня. За словами Зеленського, жодних непорозумінь немає.

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"Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається у США", - заявив президент.

Нагадаємо, повідомлялося про, імовірно, різні оцінки Байдена та Зеленського щодо ситуації з можливим військовим вторгненням Росії в Україну. Байден нібито заявив, що наступ неминучий, а Зеленський, мовляв, не повірив у загрозу. І Київ, і Вашингтон інформацію спростували.

Захід має запобігти військовому вторгненню Росії в Україну

Президент Зеленський закликав не допустити військового вторгнення Росії в Україну. Києву не потрібні санкції після того, як відбудеться атака на державу. І це питання не тільки до США, але й до всього Заходу.

"Питання, які ми обговорювали з президентом і не один раз. Що таке санкції "після"? Це питання не тільки до президента США, у мене тут немає жодних окремих питань саме до нього, про це говорить і Європа. Але багато держав говорять про речі, які можна робити превентивно", - зазначив гарант.

Байден отримує інформацію про ситуацію біля кордонів України від Зеленського

Як стверджує президент Зеленський, про ймовірність можливої російської військової операції проти України він знає більше за інших глав держав. Причому Байден, за його словами, отримує інформацію з цього приводу від українського глави держави. Причому такі відомості глава Білого дому отримує безпосередньо.

"Я президент України, я перебуваю тут, тому знаю більше деталей, глибше, ніж будь-який президент. Питання не в президенті США", - зазначив гарант.

Також він додав, що для чіткого розуміння ситуації потрібно перебувати в Україні.

"Дуже важливо, щоб не тільки наші спецслужби обмінювалися інформацією, потрібно бути тут і обмінюватися інформацією", - вважає президент.

"Супутникові знімки військ РФ біля кордонів України - психологічне залякування"

Як вважає Зеленський, супутникові фотознімки, на яких фіксуються російські війська біля кордонів України – це елемент залякування і підвищення ставок.

"Якщо ви бачите тільки супутникову інформацію. Ви можете побачити збільшення військ, але ви не можете оцінити, це збільшення військ, залякування, атака або залякування", - вважає гарант.

Він нагадав, що Україна спостерігає за рухом російських військ біля своїх кордонів. У Києві розуміють, що Москва намагається налякати українську державу перед важливими перемовинами.

"Іноді ми бачимо, як одягають людей, встановлюють намети, щоб показати, що бригади прийшли на кордон, а потім в цих наметах немає життя, тихенько відвезли людей. Це психологічне залякування. Це відбувається перед зустрічами. Вони збільшують ставки. Ми це розуміємо", - уточнив глава держави.

Вступ України до НАТО

Згідно із заявою Зеленського, не від Києва сьогодні залежить питання вступу української держави до Північноатлантичного альянсу.

"Коли ми будемо в НАТО, залежить на сьогодні не від України, на жаль", - каже гарант.

"Якщо буде повномасштабна війна, вона буде і біля кордонів НАТО"

Зеленський вважає, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія піде на повномасштабне військове вторгнення. Деякі європейські країни не хочуть ризикувати, приймаючи Україну до Альянсу, однак якщо буде велика війна, протистояння відбудеться і біля кордонів деяких держав блоку.

"І це дуже страшно для НАТО. Тому що якщо Україну взяти до НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони не хочуть ризикувати, приймати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде", - попередив Зеленський.

Україна готова до оборонних альянсів

Як розповів Зеленський, Київ готовий вступати у альянси не тільки з НАТО, але й з іншими державами. Причому робота з цих питань вже проводиться.

"Ми вже працюємо над такими речами", - сказав він.

Про найбільший ризик для України

Найбільший ризик для України - це дестабілізація ситуації всередині держави, вважає Зеленський. Така загроза вважається наймасштабнішою.

"Найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і це думка всіх партнерів, я не можу говорити про конкретику, але найбільший ризик – це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабша ситуація, що може бути для України", - вважає глава держави.

Гарант закликав до єдності народу, армії і стабільності влади. Якщо вдасться забезпечити такі умови, то ризики загрози з боку Росії знизяться.

"Єдність влади, довіра до президента, довіра до президента чинного і розуміння політиків, що вони колишні президенти або майбутні, саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, то ризики ескалації з боку Росії зменшуватимуться", - говорить президент.

Україна допомогла Молдові швидше ніж, Євросоюз

Президент Зеленський розповів, як Київ допоміг Кишиневу вирішити питання з газовою кризою. Причому питання нестачі газу було врегульовано набагато швидше, ніж зреагував Євросоюз.

"До нас звернулася Молдова. Їй потрібна була допомога. Президент Мая сказала: "У нас замерзають люди". У такий момент, коли Європейський союз повинен був надати всю підтримку Молдові... але країни почали про це довго думати, бюрократичні якісь кроки і так далі. Але люди мерзнуть зараз", - зазначив глава держави.

"Пропозиція Лаврова щодо зустрічі у Москві або Сочі - цинізм вищого рівня"

Президент вважає, що заяви Лаврова про можливість візиту Зеленського до Росії є цинізмом. Він різко розкритикував главу МЗС і зазначив, що такі перемовини, коли Росія не хоче обговорювати Донбас, нічого не дадуть.

"Міністр закордонних справ Росії каже, що якщо президент України хоче домовлятися, то нехай приїжджає до Санкт-Петербургу, Москви або Сочі. По-перше, чому такий посил? І каже, що ми не можемо обговорювати питання Донбасу, це питання "внутрішнє". Навіщо запрошувати людину в такому форматі? Щоб ця людина не погодилася? Навіщо про це говорити. Ти ж чоловік, доросла людина, з досвідом великим. Нема чим зайнятися? Навіщо ти пропонуєш те, що не дасть жордного результату? Отже, тобі все одно", - сказав гарант.

Також він, продовжуючи різку критику Лаврова, додав, що президент України не може не говорити про Донбас і сказав, що на можливих перемовинах Зеленського з Путіним можна було б поетапно обговорити низку питань.

"Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається на моїх кордонах або на контактній лінії? І як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися, не боюся жодного формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я на лижах катався? Про що ми взагалі говоримо?...Добре, давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінність життя, ось і все", - підкреслив глава української держави.

"Навчання Росії біля кордонів України - це небезпечно"

За словами Зеленського, Росії, якщо вона заявляє про мир, слід на ділі це доводити, а не проводити навчання біля кордонів України. Така поведінка Москви є небезпечною.

"Мені здається так: якщо Росія заявляє, що вона за Мінські перемовини і не збирається нападати на Україну, то вона може принаймні показувати кроки, що підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військових, навіщо проводити так часто навчання", - заявив Зеленський.

Питання Німеччини та Північного потоку-2

Коментуючи небажання Берліна надавати Україні зброю він сказав, що не бажає Берліну опинитися в ситуації, в якій сьогодні знаходиться Київ.

"Що стосується зброї. Дуже важливо давати, коли це потрібно. Я не бажаю Німеччині, щоб ви відчули те саме, що відчуваємо ми на кордонах держави", - зазначив Зеленський.

Крім того, гарант каже, що він запитував Меркель про те, чи зміг би Берлін будувати з Росією Північний потік-2, якби російські війська були присутні біля кордонів Німеччини. У той же час він розуміє наявність у Берліна своїх бізнес-інтересів.

"Я розумію, що це бізнес, але якби у вас (Німеччини ) були на кордоні ці (російські ) війська, Ви б робили з ними (Росією) цей "Північний потік-2"? Де ця контактна лінія бізнесу та реальності? Де вона?"- підкреслив Зеленський.

"Білий дім нагнітає паніку"

На думку президента Зеленського, в Білому домі також взяли участь у нагнітанні паніки в ситуації, пов'язаній з можливим посиленням військової агресії Росії проти України.

"Білий дім став учасником тієї інформаційної ситуації, яка склалася навколо України", - підкреслив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського з іноземною пресою завершилася. Вона тривала 1,5 години.