"Туреччина знає свої інтереси": Банкова вітає план Ердогана щодо діалогу Зеленського та Путіна

Росія блокує ініціативи України, що шкодить перемовинам - Офіс президента / УНІАН

Ініціатива президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо проведення перемовин українського гаранта Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна є продуманою пропозицією. Але проблема полягає у тому, що Росія знаходиться в глухій позиції, закриваючи простір для маневрів щодо діалогу. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що пропозиція Туреччини продумана, а Ердоган добре розуміє інтереси Анкари в регіоні, а також розуміє мотиви, як України, так і Росії.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"Безсумнівно, пропозиція від турецької сторони продумана, потенціал є. Туреччина і президент Реджеп Таїп Ердоган відмінно розуміють ситуацію в нашому регіоні, відмінно знають мотиви, як українців, так і росіян. І зрозуміло, що Туреччина добре розуміє свої стратегічні інтереси", - сказав чиновник.

За його словами, Москва не впевнена у своїй правоті в конфлікті з Україною, і з цієї причини вона перебуває в закритій позиції. Російська держава повторює одні й ті ж тези щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, що вказує на слабку перемовну позицію Росії. Така поведінка закриває простір для маневру і не дозволяє проводити гнучку дипломатичну гру.

"Але так чи інакше, їх пропозиція впирається в проблему того, що російська сторона не відчуває свою перемовну позицію як дійсно сильну. Одна й та ж відповідь про Мінські угоди на будь-які питання, у тому числі і про ті ескалаційні кроки, які здійснюються саме Росією і на шкоду тим же Мінським угодам, це свідчення того, що у російської сторони немає впевненості у своїй правоті і є тенденція "замикання" себе в досить глухій позиції. Звідси і відмови від більш гнучкої дипломатичної гри", - додав радник Єрмака.

Реклама

читайте такожТиск на Україну і реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАТакож Подоляк підкреслив, що Росія буде змушена вийти з "глухої" перемовної позиції для того, щоб виконати свої зобов'язання.

Пропозиція Туреччини щодо перемовин Зеленського та Путіна

Турецький президент Реджеп Ердоган 29 листопада зробив заяву про те, що Анкара готова надати Росії та Україні допомогу у вирішенні конфлікту. За його словами, Туреччина встановила контакти і з Банковою, з Кремлем. Ердоган особисто готовий виступити посередником на перемовинах Зеленського та Путіна.

Тоді ж в російських ЗМІ з'явилися відомості про те, що Ердоган запропонував провести саміт щодо Донбасу за участю Туреччини, України і Росії. Однак прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку пропозицію, оскільки Росія не визнає себе учасником російсько-українського конфлікту на сході України.

Пізніше позицію Кремля підтвердила і речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

В Офісі президента України підтримали пропозицію Ердогана про допомогу у врегулюванні конфронтації з Росією і закликали Москву не відмовлятися від цієї ініціативи.

8 грудня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що Анкара уважно стежить за ситуацією біля кордонів України. Він висловив готовність Турецької республіки докласти максимум зусиль для вирішення конфлікту Москви та Києва.

Представник президента Ібрагім Калин 19 січня розповів про те, що Ердоган запросив президента України Володимира Зеленського та главу Кремля Володимира Путіна до Туреччини для перемовин щодо врегулювання ситуації. У найближчі декілька тижнів сам Ердоган відправиться до Києва на перемовини з Зеленським.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на ініціативу Ердогана звинуватив Україну в нібито невиконанні Мінських угод і заявив, що Росія готова до перемовин у тому випадку, якщо Анкара, мовляв, зуміє умовити Київ на виконання "Мінська".