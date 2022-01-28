"Нехай приїжджає": у РФ назвали умову переговорів Зеленського з Путіним

Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував ймовірність прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Як підкреслив він у інтерв'ю російським радіостанціям, РФ готова прийняти лідера української держави.

За його словами, переговори можуть пройти в Москві, Санкт-Петербурзі або Сочі.

Разом з тим Лавров зазначив, що РФ не буде обговорювати на цих переговорах питання врегулювання на Донбасі.

Він вважає, що питання російської агресії на Донбасі слід обговорювати в Тристоронній контактній групі.

Реклама

Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Читайте ще: